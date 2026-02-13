Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Ovim povodom oglasio se i Ivica Dačić.

"U teškoj saobraćajnoj nesreći večeras u okolini Beograda život je izgubila jedna od naših najboljih teniserki u istoriji Srbije i nekadašnji selektor reprezentacije Tatjana Ječmenica.

Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano", naveo je ministar Dačić.

