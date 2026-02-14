EU priprema nova pravila za vozače starije od 70 godina

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na Batrovcima, i to četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Saobraćaj će tokom dana i produženog vikenda biti pojačanog intenziteta zbog predstojećeg državnog praznika - Sretenje, koji su mnogi iskoristili za kraća putovanja.

Tokom prazničnih dana očekuje se veći broj vozila na auto-putevima koji vode ka turističkim centrima, planinama i banjama, kao i na prilazima većim gradovima.

Pojačan saobraćaj može usloviti kraća zadržavanja na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, naročito u popodnevnim i večernjim satima, kada se beleži najveći talas putovanja.