Postoje putovanja koja traju nekoliko dana, ali se pamte godinama. Postoje mesta na koja odlazimo da se odmorimo, ali se vraćamo promenjeni.

Foto: Tos, Promo/ Ivica Vasiljević, Promo/Hiishiiphoto

Od planinskih vrhova pod snegom, preko toplih izvora banja, do gradova koji žive u ritmu kulture, gastronomije i dobrog provoda – kroz Srbiju svako putovanje nosi svoju priču i ostaje upamćeno. A najbolje mesto da ih započnete jeste „Beogradski sajam“ gde se od 19. do 22. Februara održava 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu i posetite štand Turističke organizacije Srbije u hali 4.

Moto ovogodišnje manifestacije „Jedno putovanje, hiljadu priča“, više je od slogana - to je poziv da otkrijemo koliko Srbija zaista ima da ispriča.

Foto: Promo/Vladimir Tatarević





Štand TOS-a – doživljaj koji se pamti Turistička organizacija Srbije predstaviće se interaktivnim programom i promocijom specijalizovane izložbe „EKSPO 2027“, uz učešće partnera iz različitih sektora.

Osim predstavljanja gradova Srbije i njihovog kulturno-istorijskog nasleđa, posetioce očekuje virtuelna tura kroz buduće paviljone i interaktivni sadržaji posvećeni ovoj međunarodnoj manifestaciji, ali i promocija novih publikacija „Gradovi Srbije“ i „Selo gde mir i tradicija imaju adresu“. Upoznaćete i maskote „EKSPO 2027“ – Rastko i Milica, i mati prilike da isprobate AI photobooth za fotografije sa sajamskim pečatom budućnosti

Foto: Ivan Vuković

Posebno mesto u programu zauzima Kviz znanja „Upoznajte gradove Srbije“, koji će se organizovati tokom sva četiri dana Sajma. Cilj je promocija gradova Srbije i nove publikacije „Gradovi Srbije“, a nagrade su više nego inspirativne:

vikend za dve osobe u Nišu, Novom Pazaru i Novom Sadu i četvorodnevni ski pas za dve osobe, koji su obezbedila „Skijališta Srbije“ U programu učestvuju i Zavod za zaštitu prirode Srbije sa edukativnim sadržajima za najmlađe, Arheološki institut sa virtuelnom prezentacijom „Stecakland“, kao i Agencija za bezbednost saobraćaja sa svojom kampanjom. U petak, 20. februara, biće održana prezentacija novih publikacija TOS-a i predstavljanje programa „Putevi kulture – kulturne rute Saveta Evrope“. Tokom vikenda, u terminima od 13 i 16 časova, posetioce očekuju i nastupi kulturno-umetničkog društva.

Foto: Promo/Dušan Stojančević





Srbija zimi i uoči proleća – inspiracija za novo putovanje Ako se možda pitate gde da započnete svoje sledeće putovanje, odgovor je jednostavan – upravo na Sajmu turizma. Jer svaka inspiracija, svaka ideja i svaka mapa puta počinje jednim susretom. Ove godine, u hali 4, posetioci neće samo prikupljati brošure – već birati svoju sledeću priču.

Foto: Promo/TO RAŠKA

U ovo doba godine planine su i dalje u punom sjaju. Kopaonik nudi savršenu kombinaciju skijanja i après-ski atmosfere, Zlatibor spaja aktivan odmor i porodični sadržaj, dok su Tara, Divčibare i Stara planina idealne za one koji traže netaknutu prirodu, tišinu i panorame koje ostavljaju bez daha.

Foto: Promo/LiveProduction

Za predah i obnovu energije tu su naše banje – Vrnjačka Banja, elegantna i uvek živahna; Sokobanja, gde „Sokograd i Ozren čuvaju zdravlje“; zatim Prolom, Lukovska i Kuršumlijska banja, poznate po lekovitim termalnim izvorima; kao i Vrdnik, fruškogorska oaza mira nadomak Novog Sada.

Foto: Promo/Ivan Vuković

Ako maštate o kraćem odmoru, city break u Srbiji nikada nije bio raznovrsniji. Beograd osvaja energijom i susretom tradicije i savremenosti. Novi Sad šarmira elegancijom i kulturnom scenom, dok Niš nudi snažan istorijski pečat i vrhunsku gastronomiju. Kragujevac priča priču moderne Srbije, a Subotica, dobitnik nagrade „Turistički cvet“ za 2025. godinu, poziva da otkrijete njenu secesijsku arhitekturu i jedinstvenu atmosferu severa Bačke.

EXPO 2027 – budućnost koja počinje sada Sajam turizma je i prilika da zavirimo u budućnost. Specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd biće predstavljena kroz inovativne digitalne sadržaje, virtuelne ture i susret sa maskotama, donoseći duh svetske manifestacije koja će Srbiju dodatno pozicionirati na globalnoj turističkoj mapi.

Foto: Promo/Miljan Bosnić