DOŽIVI SRBIJU: 47. Međunarodni sajam turizma otvara vrata avanturi
Postoje putovanja koja traju nekoliko dana, ali se pamte godinama. Postoje mesta na koja odlazimo da se odmorimo, ali se vraćamo promenjeni.
Od planinskih vrhova pod snegom, preko toplih izvora banja, do gradova koji žive u ritmu kulture, gastronomije i dobrog provoda – kroz Srbiju svako putovanje nosi svoju priču i ostaje upamćeno. A najbolje mesto da ih započnete jeste „Beogradski sajam“ gde se od 19. do 22. Februara održava 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu i posetite štand Turističke organizacije Srbije u hali 4.
Moto ovogodišnje manifestacije „Jedno putovanje, hiljadu priča“, više je od slogana - to je poziv da otkrijemo koliko Srbija zaista ima da ispriča.
Štand TOS-a – doživljaj koji se pamti
Turistička organizacija Srbije predstaviće se interaktivnim programom i promocijom specijalizovane izložbe „EKSPO 2027“, uz učešće partnera iz različitih sektora.
Osim predstavljanja gradova Srbije i njihovog kulturno-istorijskog nasleđa, posetioce očekuje virtuelna tura kroz buduće paviljone i interaktivni sadržaji posvećeni ovoj međunarodnoj manifestaciji, ali i promocija novih publikacija „Gradovi Srbije“ i „Selo gde mir i tradicija imaju adresu“. Upoznaćete i maskote „EKSPO 2027“ – Rastko i Milica, i mati prilike da isprobate AI photobooth za fotografije sa sajamskim pečatom budućnosti
Posebno mesto u programu zauzima Kviz znanja „Upoznajte gradove Srbije“, koji će se organizovati tokom sva četiri dana Sajma. Cilj je promocija gradova Srbije i nove publikacije „Gradovi Srbije“, a nagrade su više nego inspirativne:
vikend za dve osobe u Nišu, Novom Pazaru i Novom Sadu i četvorodnevni ski pas za dve osobe, koji su obezbedila „Skijališta Srbije“
U programu učestvuju i Zavod za zaštitu prirode Srbije sa edukativnim sadržajima za najmlađe, Arheološki institut sa virtuelnom prezentacijom „Stecakland“, kao i Agencija za bezbednost saobraćaja sa svojom kampanjom.
U petak, 20. februara, biće održana prezentacija novih publikacija TOS-a i predstavljanje programa „Putevi kulture – kulturne rute Saveta Evrope“. Tokom vikenda, u terminima od 13 i 16 časova, posetioce očekuju i nastupi kulturno-umetničkog društva.
Srbija zimi i uoči proleća – inspiracija za novo putovanje
Ako se možda pitate gde da započnete svoje sledeće putovanje, odgovor je jednostavan – upravo na Sajmu turizma. Jer svaka inspiracija, svaka ideja i svaka mapa puta počinje jednim susretom. Ove godine, u hali 4, posetioci neće samo prikupljati brošure – već birati svoju sledeću priču.
U ovo doba godine planine su i dalje u punom sjaju. Kopaonik nudi savršenu kombinaciju skijanja i après-ski atmosfere, Zlatibor spaja aktivan odmor i porodični sadržaj, dok su Tara, Divčibare i Stara planina idealne za one koji traže netaknutu prirodu, tišinu i panorame koje ostavljaju bez daha.
Za predah i obnovu energije tu su naše banje – Vrnjačka Banja, elegantna i uvek živahna; Sokobanja, gde „Sokograd i Ozren čuvaju zdravlje“; zatim Prolom, Lukovska i Kuršumlijska banja, poznate po lekovitim termalnim izvorima; kao i Vrdnik, fruškogorska oaza mira nadomak Novog Sada.
Ako maštate o kraćem odmoru, city break u Srbiji nikada nije bio raznovrsniji. Beograd osvaja energijom i susretom tradicije i savremenosti. Novi Sad šarmira elegancijom i kulturnom scenom, dok Niš nudi snažan istorijski pečat i vrhunsku gastronomiju. Kragujevac priča priču moderne Srbije, a Subotica, dobitnik nagrade „Turistički cvet“ za 2025. godinu, poziva da otkrijete njenu secesijsku arhitekturu i jedinstvenu atmosferu severa Bačke.
EXPO 2027 – budućnost koja počinje sada
Sajam turizma je i prilika da zavirimo u budućnost. Specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd biće predstavljena kroz inovativne digitalne sadržaje, virtuelne ture i susret sa maskotama, donoseći duh svetske manifestacije koja će Srbiju dodatno pozicionirati na globalnoj turističkoj mapi.
Jedno putovanje je dovoljan razlog da krenete. Hiljadu priča čeka da ih otkrijete. Posetite štand Turističke organizacije Srbije u hali 4 „Beogradskog sajma“ – mesto susreta, doživljaja i novih planova.
Dobrodošli!