Medicinska sestra Aleksandra Simić će nakon boravka i rada u Švedskoj raditi u Boru, dok iz Nemačke u Dom zdravlja Novi Pazar dolazi medicinska sestra Aiša Izberović.

Iz Nemačke se vratio i medicinski tehničar Vladan Mladenović, koji će rad nastaviti u Nišu, kao i medicinska sestra Zlatka Nisić, koja je angažovana u Zdravstvenom centru Gnjilane.

Medicinska sestra Aleksandra Cicmilović vratila se iz Kanade u Opštu bolnicu Leskovac, dok će Tatjana Banjac, nakon rada u Hrvatskoj, raditi u ZUM Novi Sad.

Zdravstveni radnici, povratnici iz dijaspore, navode da su se odlučili na povratak jer žele da svoje znanje i iskustvo stave u službu zaštite zdravlja građana Srbije, ističući da žele da žive i rade u blizini svojih porodica, ali i da njihova deca odrastaju u svojoj zemlji.

Kroz programe Kancelarije za saradnju sa dijasporom do sada u Srbiju vratilo blizu 300 zdravstvenih radnika, što predstavlja značajan doprinos jačanju kadrovskih kapaciteta zdravstvenog sistema.