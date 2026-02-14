Slušaj vest

Direktor "Srbijavode" Goran Puzović i predsednik Opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić potpisali su Sporazum o saradnji u cilju unapređenja vodne infrastrukture i povećanja stepena zaštite od poplava.

Nakon potpisivanja Sporazuma, predstavnici su obišli radove na sanaciji korita reke Pilice, kao i kritične deonice na reci Rači, gde su planirane značajne intervencije u cilju unapređenja protočnosti i bezbednosti vodotokova.

Izvršen je obilazak sanacionih radova na reci Pilici na neregulisanom delu vodotoka, nizvodno od mosta nakon čega se planiraju radovi i na uzvodnoj deonici, gde je ovaj vodotok regulisan. Radovi podrazumevaju popravku postojećeg regulisanog dela, pre svega minor korita, sa ciljem vraćanja u prvobitno stanje. Sanacija će se izvoditi zidanjem lomljenim kamenom sa utapanjem u zastor od betona i zalivanjem spojnica, uz neophodne prateće radove.

Takođe, izvršen je obilazak dela reke Rače, od mosta do tablaste ustave, gde se planira proširenje postojeće regulacije i oblaganje korita armirano-betonskom oblogom radi obezbeđivanja veće propusne moći i sigurnijeg protoka vode.

Planirani radovi, osim ovoga, za cilj imaju i povećanje sportsko-rekreativnog potencijala ovog lokaliteta. Nakon izvršenih radova, biće znatno podignut turistički potencijal ovog dela Podrinja.