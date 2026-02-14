Slušaj vest

Na jednoj svadbi u Vranju nedavno je malo nedostajalo da slavlje preraste u skandal - i da se brak poljulja pre nego što mlada stigne da vrati iznajmljenu venčanicu.

U početku je sve delovalo kao bajka. Mladenci su želeli svadbu za pamćenje i potrudili su se da ispoštuju svaki običaj. Svatovi su, po tradiciji, najpre krenuli po mladu, a potom je usledila i simbolična "kupovina" mlade.

"Koliko daješ?!", upitao je mladin brat, uz osmeh, mladoženju.

"Trista evra, a i to je mnogo", odgovorio je on kroz smeh, uveren da je duhovit.

Iako se ponekom sa mladine strane takva šala nije dopala, sve je pripisano njegovom nedostatku smisla za humor - i činjenici da je već bio blago "pod gasom".

Nakon građanskog i crkvenog venčanja, slavlje je nastavljeno u restoranu.

Mladenci su se venčali i u opštini i u crkvi. Foto: Igor Markov / Alamy / Alamy / Profimedia

Mlada je blistala u raskošnoj venčanici koju je pažljivo birala, a sala je bila svečano ukrašena do najsitnijih detalja.

Za dobru atmosferu bili su zaduženi pevač i pevačica koji su se smenjivali na bini, a pojedine numere izvodili u duetu. Gosti su se opuštali uz bogatu trpezu i piće, a kako je veče odmicalo, u sali je bilo sve veselije.

Mladoženja se, međutim, opustio više nego što priliči. Posebno tokom nastupa pevačice u dugoj zelenoj haljini sa dubokim dekolteom.

Naručivao je pesme, grlio je, igrao s njom i nesebično je čašćavao.

Delovalo je da ni njoj njegova pažnja ne smeta - uzvraćala je zagrljaje i unosila mu se u lice dok je pevala ljubavne stihove.

Mlada je isprva pokušavala da im se pridruži, ali, kako je ostajala po strani, povukla se i sela na svoje mesto.

Sve više gostiju počelo je da primećuje da mladoženjino ponašanje prelazi granicu dobrog ukusa. Alkohol je učinio svoje.

Jedna pesma ga je posebno ponela. Novčanice su letele jedna za drugom, a u zanosu je pevačici stavio sto evra u dekolte. Kada se pesma završila - poljubio je u usta.

Pevačica je na trenutak ostala zatečena. Blago se odmakla, ali je, kao da se ništa nije dogodilo, nastavila da peva.

Čini se da je mladoženja shvatio da je preterao, pa se vratio za sto. No, čim je seo pored mlade, ona je, očigledno povređena i uzrujana - ustala i napustila salu.

Za njom su pohitale majka i sestre, dok je otac ostao da sedi nepomično, crven u licu.

Pevačica je u jednom trenutku zamoljena da napusti veselje. Foto: Shutterstock

Mladoženjin brat je prišao i oštro mu nešto rekao, potom izašao iz sale u pravcu u kojem je otišla i mlada. Kada se vratio, ponovo je planuo.

U trenutku kada je muzika utihnula, jasno se čulo kako mu govori: "Normalizuj se! I da nisi pisnuo."

Zatim je prišao pevačima i zamolio ih za razgovor. Pevačica je pocrvenela, delovala je postiđeno, a potom je napustila salu. Program je do kraja večeri nastavio samo pevač.

Posle izvesnog vremena, mlada se vratila. S osmehom je igrala i pevala pored supruga, srdačna i pribrana. Ipak, samo su oni koji je dobro poznaju mogli da primete koliko je duboko uvređena - i koliko se trudi da to ne pokaže.