U šest akcija dobrovoljnog davanja krvi, koliko ih je održano od početka godine, prikupljeno je 212 jedinica krvi, saopštila je Borka Petković Jevtić, v.d. sekretara Crvenog krsta Loznica.

Ona je podsetila da je to slično kao i u istom broju prvih prošlogodišnjih akcija, kada su bile prikupljene 273 jedinice krvi, kao i da će ta razlika biti nadoknađena organizovanjem jedne vanredne akcije. Dan za dobrovoljno davanje krvi ostao je četvrtak, prekjuče je krv dalo 37 Lozničana, samo što je od početka godine nova adresa na kojoj se okupljaju davaoci.

Umesto hola Vukovog doma kulture akcije se održavaju u prostorijama lozničkog Crvenog krsta renoviranim zahvaljujući podršci gradske uprave. Sve se dešava u ulici Marije Bursać br. 1, osim mesta novo je i vreme, od 09:30 do 14:30, a pošto su u budžetu odobrena sredstva i za ovu godinu, namera je da prostor za davalaštvo bude još bolje opremljen.