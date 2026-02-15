Slušaj vest

U nedelju nas očekuje jaka promena vremena koja označava početak vrlo nestabilnog i relativno hladnog vremena, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

On kaže da će početak meteorološkog proleća verovatno biti vrlo nestabilan i relativno hladan.

Marko Čubrilo najavio dramatično pogoršanje vremena. Foto: Youtube/24 sedam TV, Shutterstock

- Promena vremena počeće u subotu posle podne i kulminiraće u nedelju, kada će kiša, uz vrlo jak i olujan severozapadni i severni vetar, u većini predela - sa preko 600 metara nadmorske visine - preći u vlažan, jak - sneg. Kiše će i daje biti samo na jugu i istoku Srbije, sve do večernjih časova, kada se i tamo, u predelima sa preko 600 metara nadmorske visine, očekuje sneg - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

- Kada su u pitanju nizije tu je nemoguće biti sasvim precizan. U nedelju, oko 15 sati, nad većim delom Hrvatske, BiH, severnim i zapadnim delovima Srbije će, pri tlu, biti dovoljno hladno, ali će ključne biti temperature po visini jer će one odlučivati hoće li biti kondenzacije (kiša) ili sublimacije (sneg), a razliku bi i na relativno malo prostoru činilo manje od jedan stepen Celzijusa.

Susnežica i sneg očekuju se od ponedeljka uveče do utorka pre podne. Foto: Fonet Ap, Nebojša Mandić, Shutterstock

- Nove padavine, često u obliku susnežice ili snega biće od ponedeljka uveče do utorka pre podne. Zatim sledi malo toplije vreme, dok bi posle 21. februara, a posebno posle 23. februara kada će ponovo biti uslova za povremen sneg i u nizijama, dok se u predelima na preko 800 metara nadmorske visine uglavnom očekuje sneg - objašnjava.

Čubrilo kaže i da bi nam početak meteorološkog proleća mogao doneti sinoptiku koja bi sve do oko 10. marta favorizovala relativno hladno i nestabilno vreme, uz česta pogoršanja koja bi još povremeno mogla donositi sneg i u nizije.

- Da se odmah ogradim - nema više prave zime, ukoliko snega i bude u nizijama od će biti povremen, vrlo brzo će se otapati i za sada se preko pet centimetra snega - ne očekuje. Oko 10. marta verovatno počinje pravo proleće - kaže on podsećajući da u nedelju "sledi jako pogoršanje vremena, te bez preke potrebe tog dana ne treba ići na put".

Pogoršanje vremena najavljuje i Ivan Ristić.

Ivan Ristić Foto: Printscreen Pink Tv