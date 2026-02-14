Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.

Automobili na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj i prelazu Srpska Crnja iz Srbije ka Rumuniji čekaju sat vremena, dok je zadržavanje od pola sata za automobile na graničnom prelazu "Horgoš dva" ka Mađarskoj.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoAMSS: Zadržavanja samo na izlazu na Batrovcima za teretna vozila, očekuju se gužve tokom prazničnih dana
Gužva u saobraćaju
DruštvoOGLASIO SE AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju pet sati, na ostalim prelazima bez zadržavanja
kamioni01 AP Edvard Molnar.jpg
DruštvoAMSS APELUJE NA OPREZ ZBOG OLUJNE KOŠAVE: Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja
Gužva u saobraćaju
InfoBizPromene u uvozu polovnih vozila: Nove procedure staju na put prevarama, špediteri negoduju
Saobraćajna gužva