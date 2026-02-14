Premijer Macut čestitao Dan državnosti: Naša obaveza je da čuvamo stabilnost, jačamo institucije i radimo u interesu napretka i prosperiteta Srbije
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Dan državnosti – Sretenje, jedan od najznačajnijih datuma na stranicama naše istorije.
"Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom podsetimo Prvog srpskog ustanka, kojim je otvoren put nezavisnosti Srbije, i Sretenjskog ustava, koji predstavlja temelj moderne srpske države, njene državnosti i ustavnosti.
Istovremeno, Dan državnosti je trenutak da odamo poštovanje hrabrosti, mudrosti i viziji naših predaka, čiji nas podvizi podsećaju da sloboda, jedinstvo i odgovornost treba da budu trajno usmerenje u razvoju Srbije.
Samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može biti siguran oslonac u očuvanju nacionalnih i državnih interesa, kao i u izgradnji bolje budućnosti za sve naše građane.
Svesni odgovornosti koju nosimo, naša obaveza je da čuvamo stabilnost, jačamo institucije i radimo u interesu napretka i prosperiteta Srbije“, navodi se u čestitki premijera prof. dr Macuta.