Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Dan državnosti – Sretenje, jedan od najznačajnijih datuma na stranicama naše istorije.

"Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom podsetimo Prvog srpskog ustanka, kojim je otvoren put nezavisnosti Srbije, i Sretenjskog ustava, koji predstavlja temelj moderne srpske države, njene državnosti i ustavnosti.

Istovremeno, Dan državnosti je trenutak da odamo poštovanje hrabrosti, mudrosti i viziji naših predaka, čiji nas podvizi podsećaju da sloboda, jedinstvo i odgovornost treba da budu trajno usmerenje u razvoju Srbije.

Samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može biti siguran oslonac u očuvanju nacionalnih i državnih interesa, kao i u izgradnji bolje budućnosti za sve naše građane.