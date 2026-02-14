Slušaj vest

Bitno je biti čovek u teška i luda vremena, ali se ponekad plaća najskupljom valutom, životom. Tu cenu je platio i Hrvat, Josip Reihl-Kir, koji je jednom rečenicom u luda vremena devedesetih godina, kada se i za manje gubila glava, ostao dosledan svom stavu biti čovek po svaku cenu.

- Dok sam ja načelnik Osječko-baranjske policijske uprave rata između Srba i Hrvata na ovom području neće biti - rekao je u junu 1991. godine Josip.

U inat ludilu, ratohuškačkoj propagandi, ubistvima i zverstvima koji su se naslućivali, a, nažalost, sa njegovim ubistvom u narednih par godina, i obistinili.

Da je sećanje na najnormalnijeg čoveka u opštem talasu ludila život i dalje, govori nam činjenica da je o njemu 2025. snimljen dokumentarni film "Mirotvorac", koji je imao i svoju prezentaciju na malim ekranima pre nekoliko dana. Da je bilo više onih poput Josipa, pitanje je da li bismo danas imali puna groblja nedužnih, a krivih pred dugim cevima onih drugih.

Danas, 35 godina kasnije, Josipov legat živi i tinja, ali ne onako kako bi trebalo, iako između njegove sudbine i sudbine Srbina iz Trebinja, Srđana Aleksića, sa ove strane Drine ona nekako prolazi nezapaženo.

Foto: Shutterstock/Hieronymus, Printscreen/Youtube

Ko je bio Josip Reihl Kir

Rođen u braku između oca Nemca i majke Hrvatice, koji su bili aktivni borci u Drugom svetskom ratu na strani Partizana, Josip je na svet došao 25. jula 1955. godine u mestu Daruvar. U kasnijem periodu odrastanja, bio je dobar đak i odličan student. Kao najbolji dokaz tome, govori činjenica da je kao apsolvent Ekonomskog fakulteta u Osijeku, već predavao u srednjoj školi u Đakovu.

Međutim, iako je imao budućnost u sferi obrazovanja, dobio je poziv koji će mu obeležiti život i zbog koga je ušao u istoriju.

Naime, zbog svoje stručnosti, ponudili su mu da radi kao inspektor za privredni kriminal. U želji da reši stambeno pitanje, supruge Jadranke, ćerkice i sebe, odlučio je da prihvati ponudu. Od tog momenta, tačnije, od 1981. godine, napredovao je krupnim koracima u karijeri.

Od rada u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove SE Hrvatske, napredovao je sve do vodećih pozicija unutar Sekretarijata za unutrašnje poslove u Osijeku. Sve zbog obraza, čestitosti, stručnosti i znanja.

A onda su došle devedesete....

"Kod mene neće biti rata između Srba i Hrvata"

Kada su održani prvi demokratski izbori, u sumrak rasturanja SFRJ, 1990. godine, Josip je bio postavljen za načelnika policije u Osijeku. Čovek u biti, kakav je bio, nije se libio da osudi govore mržnje koji je dolazio i sa hrvatske i sa srpske strane. Po svaku cenu je gledao da spreči ono što je visilo u vazduhu, rat i sve ono po čemu danas pamtimo prvu polovinu devedesetih godina prošlog veka — rat, stradanja i razaranja između Srba i Hrvata.

Razum i mir, koje je zagovarao, nikome nisu dopirali do mozga, a on je koristio svaku priliku da objasni kako običnim ljudima, tako i onima u politici i vojsci, da rat nikome nije koristan. Medijma je zamerao što prate direktive, a ne činjenice sa terena, usled čega je dolazilo, kako je rekao, do zastrašivanja i manipulacije.

Godinu dana po postavljanju na čelo načelnika, u junu 1991. za govornicom je izrekao rečenicu koja je do danadanašnjeg simbol razuma u pomračenju svesti: "Dok sam ja načelnik Osječko-baranjske policijske uprave rata između Srba i Hrvata na ovom području neće biti."

Foto: Printscreen YouTube

Atentat i smrt Josipa Reihla-Kira

Uvidevši da su reči njenog supruga slabo dopiru do ljudi, Jadranka Reihla-Kir je pokušala da ga nagovori da se povuče sa pozicije koju je obavljao, u nadi da će na taj način uspeti da mu spasi i život. Postavila mu je ultimatum da do prvog jula napusti policiju.

I sam Josip je znao kakva mu opasnost preti, pa sem toga što nedeljama nije odlazio kući, ispred porodičnog doma je postavio stražu koja je dežurala 24 sata. Nažalost, njegove i sumnje supruge Jadranke, obistinile su se prvog jula 1991. godine.

Antun Gudelj, rezervista MUP-a Hrvatske, čekao je na barikadama kod Tenja da se Reihla Kir, zajedno sa sa potpredsednikom osječkoga Gradskog veća Goranom Zobundžijom i gradskim većnikom Milanom Kneževićem, i predsednika Mesne zajednice Tenje, Mirkom Tubićem pojave. Kada ih je ugledao, započeo je krvavi pir. Josip, Goran i Milan su preminuli na licu mesta, dok je Tubić preživeo.

U telu Josipa Reihla-Kira nalazilo se 16 metaka. Ubica je nakon izvršenog dela, hladnokrvno odšetao sa lica mesta.

Pravda je spora, ali dostižna

Gudelj je nakon zverskog ubistva prvo napustio Osijek, da bi potom napustio i Hrvatsku. Iz Austrije je odbegao u Australiju. Za to vreme u domovini, pravda za Josipa Reihl-Kira je kaskala, a često je bila i bacana u blato. Naime, tokom sudskog procesa, Gudelj je bio osuđen u odsustvu, nakon čega je bio i amnestiran.

Međutim, zaslugom svoje supruge Jadranke, koja nije dala da se njegovo ime, lik i reči pomirenja zaborave, te je nakon puno peripetija i odlaganja, Gudelj konačno izručen Hrvatskoj, te mu je 2009. godine kazna od 20 godina robije potvrđena.

"Želim samo jedno..."

Na 29 godina od smrti supruga, Jadranka Reihl-Kir je govorila o njegovoj smrti, ko stoji iza svega, kao i borbe da se izvršilac osudi, ona je izrekla i jednu bolnu istinu — danas u Srbiji mnogi nisu čuli za Josipa i njegove reči, zbog kojih je bio jedan od retkih Hrvata čije je reči srpski živalj slušao u Osijeku i okolini.

- Da, potpuno mi je jasno da građani Srbije ne znaju ko je bio Josip Reihl-Kir jer i oni koji su znali možda više nisu živi, a činjenica je da je prošla jedna generacija ljudi. Mnogi ga i u Hrvatskoj žele zaboraviti, izbrisati iz istorije zbog svoje nečiste savesti iako je u proleće 1991. godine imao važnu ulogu u Istočnoj Slavoniji. Ima i onih drugih koji su svjesni njegove uloge u tom turbulentnom razdoblju, nadasve teškom razdoblju i žele da se ne zaboravi, da se ne zaboravi čovek koji je želeo tako "malo" – samo mir i koji je za taj mir svesno dao ono najvrednije što svi od nas imamo a to je svoj život - rekla je ona tom prilikom.