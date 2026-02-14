Slušaj vest

Padavinska zona sa juga Srbije u toku večeri i noći proširiće se na veći deo zemlje, u nižim predelima uslovljavajući kišu, a na planinama sneg, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u najnovijoj najavi.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju.

Stiže zahlađenje

U nedelju (15.02.) oblačno s kišom, vetrovito i osetno hladnije. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg uz mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz nešto jači intenzitet padavina lokalno se očekuje i do 10 cm novog snega. Do kraja dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje sa severozapada. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije uveče i olujni severni i severozapadni, samo u južnim krajevima Srbije ujutru i pre podne vetar umeren i jak jugozapadni. Temperatura na severozapadu Srbije veći deo dana od 2 do 5 °S, a samo ujutro do 8 °S, u centralnoj Srbiji od 5 do 10 °S, a na istoku i jugu zemlje od 10 do 14 °S uz osetniji pad temperature krajem dana.

U ponedeljak (16.02.) ujutru i pre podne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab jutarnji mraz, posle podne naoblačenje, koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti mešovite padavine - kišu i susnežicu, a na planinama sneg. Vetar će oslabiti.

U utorak (17.02.) oblačno uz dalji pad temperature. Kiša će preći u vlažan sneg u većem delu Srbije. Južnije od Dunava i Save, uz jak intenzitet padavina, očekuje se ubrzano stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 cm snega i u nižim predelima, a lokalno i više.

U nastavku sedmice temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i pojačanim vetrom.

Kurir.rs

