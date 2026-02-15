Slušaj vest

U jeku Prvog svetskog rata, dok je veći deo Evrope bio pod čvrstom okupacijom, u Toplici je 1917. izbio ustanak kakav dotad nije viđen – prvi veliki ustanak na okupiranim teritorijama u Evropi. Narod juga Srbije, iscrpljen terorom i nasiljem, odlučio je da se digne protiv bugarske okupacione vlasti, iako su šanse za uspeh bile male.

Okrutnost okupatora bila je nezapamćena. Bugarske kaznene ekspedicije nadmašile su po brutalnosti čak i zločine austrijskih, mađarskih i nemačkih jedinica. Hapšenja, streljanja, paljevine i odvođenja stanovništva postali su svakodnevica, a strah se širio selima brže od glasina o ustanku.

U pomoć pobunjenicima stigao je i četnički vojvoda Kosta Pećanac, koji je, u jednom od najupečatljivijih događaja tog vremena, avionom prebačen na ustaničku teritoriju kako bi preuzeo komandu. Bio je to simbol nade da ustanak može dobiti organizaciju i snagu, ali i znak koliko je situacija bila dramatična.

Odmazda je, međutim, bila strašna. Ustanak je ugušen u krvi žena i dece, a čitava sela pretvorena su u zgarišta. Dim spaljenih kuća i tišina opustošenih krajeva ostali su kao svedočanstvo tragedije koja je potresla Srbiju i ostavila dubok ožiljak u narodnom pamćenju.

- Kako je došlo do prvog ustanka u okupiranoj Evropi?

- Zašto je bugarska odmazda bila tako brutalna?

- Kako je Kosta Pećanac stigao među ustanike avionom?

- I kako je ugušen ustanak koji je probudio nadu čitavog kraja?

Sve to donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.