U prazničnom trobroju čitaoce očekuje poseban i svečan dar – velika ikona Sretenja Gospodnjeg, praznika koji zauzima važno mesto u pravoslavnoj tradiciji i simbolizuje susret Boga i čoveka, vere i nade.

Sretenje Gospodnje obeležava se u znak sećanja na dan kada je Presveta Bogorodica donela malog Isusa u jerusalimski hram, gde ga je dočekao starac Simeon, prepoznajući u njemu Spasitelja. Ovaj praznik simbolizuje svetlost, veru i radost susreta, a ikona posvećena Sretenju donosi blagoslov i duhovni mir u domove vernika.

Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim vrednim poklonom – velika ikona Sretenje Gospodnje stiže uz Kurir, kao dar koji podseća na veru, nadu i svetlost koju praznik nosi.