Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poželela je srećnu slavu, Svetog Trifuna, svim vinogradarima.

"Dragi prijatelji, draga familijo, drage komšije i dragi saradnici, hvala što ste danas ovde da proslavimo Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara, svetitelja koji bdi nad našom lozom i koji se stara o tome da godina bude i rodna i plodna i da, ubirajući njene plodove, u ovim zimskim danima nazdravljamo uz najbolje vino. Iza nas je godina u kojoj smo zajedničkim snagama brali ovaj vinograd i ja sam želela da vam se ovim ručkom odužim na pomoći i podršci jer u okviru naše male mobe zajednički smo se potrudili da što pre oberemo grožđe koje nismo prskali u prethodnoj godini i od kojeg smo dobili ovaj roze. Ja vas pozivam da zajednički probamo", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i nastavila: 

"Inače, ovu našu malu vinariju krstila sam onako kako su naši stari ove krajeve nazivali - "Kraljeve deonice", zato što, prema predanju, ovde su kraljevi išli u lov jer se sa našim vinogradom graniči lovište koje i danas ovde postoji. Možda nije dostojno kraljeva, ali svakako jeste onih koji vole domaće vino, čisto vino, i verujem da, kada od sutra krenu novi radovi u našem vinogradu, koji mi je ostao u zavet da ga čuvam, da ga pazim onako kako su to radili moji najmiliji, i sećajući se njih, a na zdravlje svih potomaka, nazdravljam vam ovom čašom i želim vam puno sreće i blagostanja u vašim domovima, i da se sastajemo uvek u zdravlju i veselju, a dogodine da nas bude još više".

"Živeli", rekla je na kraju ministarka.

