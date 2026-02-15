Slušaj vest

Sicilija nije destinacija koju samo posećujete, to je mesto koje se doživljava svim čulima. Ostrvo gde se snažna, dramatična priroda susreće sa bezvremenskom istorijom i sporim, mediteranskim ritmom života. Na istočnoj obali, u blizini Katanije, pogled često vodi ka moćnoj Etni, dok se ispod nje prostiru dugačke obale i gradovi u kojima se dani započinju kafom na suncu, a završavaju dugim večerama uz more. Katanija, živopisna i autentična, nosi energiju Sicilije, istovremeno sirovu, toplu i neodoljivo šarmantnu.

Nedaleko od nje nalazi se Đardini Naksoshttps://1atravel.rs/destinacija/sicilija/, mesto koje savršeno oslikava duh ostrva. Širok zaliv, mirno more i opuštena atmosfera čine ga idealnim utočištem za one koji žele da uspore i uživaju u svakom trenutku. Ovde se dani provode između plaže i laganih šetnji uz obalu, dok su večeri rezervisane za zvuke mora, mirise mediteranske kuhinje i poglede ka svetlima obližnje Taormine. Đardini Naksos je mesto gde se odmor ne planira, već se jednostavno događa. U ovom atraktivnom delu ostrva smešten je UNAHOTELS Naxos Beach 4★https://1atravel.rs/putovanje/unahotels-naxos-beach/, hotel koji gostima pruža autentično mediteransko iskustvo, u spoju prirodnog okruženja, komfora i raznovrsnih sadržaja.

Hotel se nalazi u regiji Recanati, na sopstvenom privatnom delu plaže, dok je od Taormine udaljen oko 6 km, a od aerodroma u Kataniji približno 50 km, što ga čini odličnom bazom za odmor i izlete. UNAHOTELS Naxos Beach raspolaže privatnom plažom, gde se korišćenje suncobrana i ležaljki dodatno naplaćuje, a boravak uz more upotpunjuju bogati sportski i rekreativni sadržaji. Gostima su na raspolaganju teniski teren, teretana i ukupno četiri bazena, među kojima se posebno izdvaja olimpijski bazen, kao i dva bazena namenjena najmlađima.

Hotel ima ukupno 637 smeštajnih jedinica, raspoređenih u glavnoj zgradi i zasebnim vilama. Sve sobe su funkcionalno i udobno opremljene i sadrže klima-uređaj, televizor, mini-bar, sef, fen za kosu, kao i balkon ili terasu. U ponudi su različiti tipovi smeštaja, uključujući Double Premium sobe u glavnoj zgradi, površine oko 23 m², sa bračnim i pomoćnim ležajem, kao i prostranije Villa Superior sobe, smeštene u vilama, površine oko 32 m², sa bračnim i pomoćnim ležajem. Usluga u hotelu može biti na bazi polupansiona (HB), pri čemu se voda i ostala pića dodatno naplaćuju, ili na bazi All Inclusive usluge, koja se realizuje po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima.

Zahvaljujući položaju u zalivu Đardini Naksos, blizini Taormine i Etne, privatnoj plaži, velikom broju bazena i sadržajima prilagođenim kako aktivnom, tako i porodičnom odmoru, UNAHOTELS Naxos Beach 4★https://1atravel.rs/putovanje/unahotels-naxos-beach/ predstavlja odličan izbor za sve koji žele da dožive Siciliju u njenom najlepšem izdanju, između dramatične prirode, mora i opuštenog mediteranskog ritma. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Širok izbor hotela i termina putovanja dostupan je na zvaničnom sajtu agencijehttps://1atravel.rs/, gde je u nekoliko jednostavnih koraka moguće brzo i lako izvršiti online rezervacijuhttps://1atravel.rs/moj-nalog/. Za sva dodatna pitanja i savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.