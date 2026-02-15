Slušaj vest

Slučaj smrti Marka Mikića (38) u Opštoj bolnici u Čačku nakon rutinske operacije trećeg krajnikaostavlja za sobom niz neodgovorenih pitanja, prvenstveno zbog drastičnog kontrasta između njegovog postoperativnog stanja koje je delovalo potpuno uredno i nagle smrti koja je usledila samo nekoliko sati kasnije.

Marko, koji je živeo u inostranstvu, došao je u Čačak s namerom da reši problem otežanog disanja i hrkanja. Iako nije bio zdravstveni osiguranik u Srbiji, želeo je operaciju trećeg krajnika i platio punu cenu intervencije, verujući da je reč o rešivom problemu.

Markov otac Slavoljub neutešan je zbog smrti sina. Foto: RINA, Fejsbuk Printscreen

Prema rečima njegovog oca, Slavoljuba Mikića, lekari su Marku još u decembru rekli da je to "rutinska operacija".

Ništa nije ukazivalo na tragediju

Najmisteriozniji deo ove tragedije odvija se u satima nakon operacije, kada je sve ukazivalo na uspešan oporavak.

Marko nije bio pacijent koji se bori za život na aparatima; naprotiv, bio je potpuno svestan i komunikativan.

Njegov otac svedoči o slici koja nikako ne sluti na tragediju. Nekoliko sati nakon operacije, Marku su u posetu došla tri prijatelja.

Da se osećao dobro, pokazuje i slika koja je nastala posle operacije, a nekoliko sati pred smrt.

Marko u bolnici, nekoliko sati pred smrt. Foto: Fejsbuk Printscreen

U tom trenutku, Marko je, prema rečima njegovog oca, sedeo u krevetu, razgovarao sa prijateljima i nije se žalio ni na kakve tegobe.

Nije bilo nagoveštaja komplikacija, a klinička slika delovala je stabilno.

Usred noći se sve promenilo

Misterija nastaje u noći između 11. i 12. februara. Nakon što su prijatelji otišli i bolnica utihnula, došlo je do drastične promene. Oko tri sata iza ponoći, usledilo je naglo i obilno krvarenje.

Ono što se dešavalo u tim trenucima u operacionoj sali ostaje predmet istrage, ali svedočenje oca ukazuje na "munjevitu smrt". Prema onome što je lekar preneo porodici, pokušana je reintervencija:

- Doktorka koja ga je operisala kaže da je prokrvario. Da su morali da ga ponovo intubiraju, da to gde curi zašiju. Kažu to traje dva minuta - rekao je Slavoljub.

Međutim, uprkos tvrdnji da je procedura kratka, ishod je bio fatalan.

- On je za dva minuta bio mrtav čovek - dodao je neutešni otac.

Nerazjašnjene okolnosti

Dodatnu misteriju unose oprečne informacije o Markovom zdravstvenom stanju. Dok su pojedini mediji naveli da je imao "pridružene bolesti" i faktore rizika, porodica to oštro demantuje.

Otac tvrdi da je Marko prethodno imao dve operacije u Nemačkoj pod punom anestezijom bez ikakvih problema i da su njegovi nalazi pre operacije bili uredni, odbacujući teoriju da je bio rizičan pacijent.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti ovog mladića koji je samo nekoliko sati pre smrti sedeo i razgovarao sa prijateljima, ni ne sluteći kraj.

Uvedene privremene mere u bolnici

U bolnici u Čačku su uvedene privremene mere. Foto: RINA

Ministarstvo zdravlja odmah je poslalo inspektore u bolnicu i privremeno preuzelo rukovođenje odeljenjem, dok se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragičnih ishoda.

"Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku", navodi su se u saopštenju Ministarstva zdravlja, povodom novog smrtnog slučaja u čačanskoj bolnici nakon operacije krajnika.