ŠTA ZNAČI KAD NA SRETENJE PADA KIŠA? Naši stari verovali su ovako! Danas lije, evo kako nam se piše! Ali medved ima poslednju, čeka se šta će on da "kaže"
Ali, osim verskog i istorijskog značaja, Sretenje u narodu ima i posebno mesto kada je reč o vremenskim prilikama i proricanju kraja zime.
Šta znači kad na Sretenje pada kiša?
Po narodnom verovanju, vreme na Sretenje „odlučuje“ kakav će biti ostatak zime. Ako je dan sunčan i vedar, veruje se da zima još nije rekla poslednju reč. Ako je, pak, oblačno ili pada kiša – smatra se da se zima bliži kraju i da stiže proleće.
U nekim krajevima Srbije kaže se:
„Ako na Sretenje grane sunce, beži zimo – biće još studenog vremena. Ako pada kiša ili je oblačno – zima pakuje kofere.“
Medved izlazi iz pećine na Sretenje
Najpoznatiji običaj vezan za Sretenje tiče se – medveda. Prema narodnom predanju, na ovaj dan medved izlazi iz pećine da proveri kakvo je vreme.
Ako je napolju sunčano i vidi svoju senku, uplaši se i vraća nazad u pećinu – što znači da će zima potrajati još šest nedelja. Ako je oblačno ili pada kiša i nema senke, medved ostaje napolju – što je znak da dolazi proleće.
Susret zime i proleća prema narodnom kalendaru
Sam naziv praznika simbolično znači „susret“ – u crkvenom smislu susret Boga i čoveka, a u narodnoj tradiciji susret zime i proleća. Zato se i kaže da se na Sretenje lome godišnja doba.
U prošlosti su domaćini pažljivo pratili vremenske prilike na ovaj dan, jer su verovali da od toga zavisi setva, rod i cela godina. Mnoge porodice i danas prepričavaju ova verovanja, čak i ako ih doživljavaju više kao deo tradicije nego kao pravo proročanstvo.
Bilo da danas pada kiša ili sija sunce, jedno je sigurno – Sretenje je dan kada se gleda u nebo i traže znakovi. A hoće li medved ostati napolju ili se vratiti u pećinu - danas je vrlo jasno, samo pogledajte kroz prozor.
Kurir.rs/K1