Vozačima se savetuje oprez na putu zbog mokrih i klizavih kolovoza, a na većim putevima su moguće gužve zbog praznika, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Oprez, mogući klizavi putevi i gužve! AMSS: Bez čekanja na granicama i naplatnim rampama
Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima jutros nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. ; Izuzetak je granični prelaz Batrovci, gde kamioni čekaju oko dva sata na izlaz iz zemlje, dok za putnička vozila nema zadržavanja.
