Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima jutros nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. ; Izuzetak je granični prelaz Batrovci, gde kamioni čekaju oko dva sata na izlaz iz zemlje, dok za putnička vozila nema zadržavanja. 

