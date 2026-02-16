Slušaj vest

Prošlo je skoro devet godina od kobnog 20. septembra 2017. godine, kada je Grdelica zanemela.

Verica Janković tog popodneva je zatvorila kapiju svog doma, krenula do šnajderke koja živi bukvalno preko puta - i jednostavno isparila!

Ono što ovaj slučaj svrstava u red najjezivijih misterija u Srbiji jeste činjenica da je Verica nestala usred bela dana, oko 15.30 časova, na potezu od samo desetak metara.

Verica je nestala u sred bela dana, na potezu od desetak metara. Foto: Fejsbuk Printscreen

Viđena je ispred svoje kapije, popričala je sa lokalnom apotekarkom, a onda joj se gubi svaki trag.

Misterija isključenog telefona

Njen sin Bojan, koji devet godina živi u agoniji, kobnog dana je otišao kod frizera. Majka je od njega uzela 150 dinara i telefon marke "Sony" kako bi otišla po stvari koje joj je komšinica šila.

"Kada sam se vratio, nje nije bilo. Otišao sam kod šnajderke, a ona mi je rekla da Verica nikada nije stigla do nje!", ispričao je Bojan ranije za medije.

Najčudnije od svega je što je telefon, na koji Verica nije znala čak ni šifru da ukuca, postao nedostupan samo 10 minuta nakon što je izašla iz kuće.

Bojan je saznao da majka nikada nije stigla do šnajderke. Foto: Printscreen/Facebook Bojan Janković

Naime, prema rečima njene porodice, Verica je bila osoba koja je telefon koristila samo za osnovne stvari - znala je da se javi, ali nije znala ni šifru da ukuca, niti je znala kako se telefon isključuje!

Ipak, samo 10 minuta nakon što je izašla iz kuće, telefon je postao nedostupan. Ovaj podatak ledi krv u žilama jer direktno ukazuje na to da je telefon ugasio neko drugi, ili da je aparat nasilno uništen.

Kako je moguće da zdrava i stabilna žena "propadne u zemlju" na ulici gde je svi poznaju?

Nestanak je prijavljen 4. februara 2018. godine, a uprkos godinama koje su prošle, porodica i dalje nema nikakve informacije.

Veričin nestanak je prijavljen 4. februara 2018. Foto: Printscreen/Facebook Bojan Janković

"Sve mi je teže kako vreme prolazi. Najteža je ova neizvesnost. Neznanje bukvalno ubija", rekao je Bojan na jednu od godišnjica nestanka za Alo.

On i dalje, iz godine u godinu, na društvenim mrežama objavljuje potresne poruke upućene majci.

I pred ovu Novu godinu okitio je jelku i napisao:

"Mama, ovo je samo zbog tebe... Gde god da si..."

Prvog januara usledila je nova poruka: "Tako mi fališ posebno u ovim prazničnim danima... Volim te mnogo... mnogo..."

Pitanja bez odgovora

Sin Bojan i dalje traži odgovore. Foto: Printscreen Facebook

Kako je moguće da osoba nestane usred dana, ispred sopstvene kuće, u malom mestu gde se komšije poznaju? Kako telefon postaje nedostupan tačno u trenutku nestanka? I zašto do danas nije pronađen nijedan trag?

Slučaj Verice Janković ostaje jedna od onih priča koje lebde nad malim mestima poput tihe opomene - da se tragedija može dogoditi bilo gde, čak i na pragu sopstvenog doma. Porodica i dalje čeka. I nada se.

Ljubičaste klompe i braon bluza

Verica je visoka 156 cm, crvene kose vezane u rep, plavih očiju. Foto: Printscreen Nestali Srbija

U trenutku nestanka, Verica je bila u punoj fizičkoj i psihičkoj snazi. Izgled: Visoka 156 cm, crvene kose vezane u rep, plavih očiju. Šta je imala na sebi: Bluza braon boje sa krem cvetovima, zelenkaste karirane pantalone i specifične ljubičaste plastične klompe (leva je bila napukla pozadi).