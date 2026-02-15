Slušaj vest

Kako je ranije najavio Marko Čubrilo, današnji dan označava početak nestabilnog i hladnog vremena.

- Promena vremena počeće u subotu posle podne i kulminiraće u nedelju, kada će kiša, uz vrlo jak i olujan severozapadni i severni vetar, u većini predela - sa preko 600 metara nadmorske visine - preći u vlažan, jak - sneg. Kiše će i daje biti samo na jugu i istoku Srbije, sve do večernjih časova, kada se i tamo, u predelima sa preko 600 metara nadmorske visine, očekuje sneg - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Čubrilo je istakao da će sneg i susnežica obeležiti i noć između ponedeljka i utorka.

- Zatim sledi malo toplije vreme, dok bi posle 21. februara, a posebno posle 23. februara kada će ponovo biti uslova za povremen sneg i u nizijama, dok se u predelima na preko 800 metara nadmorske visine uglavnom očekuje sneg - objašnjava.

Čubrilo kaže i da bi nam početak meteorološkog proleća mogao doneti sinoptiku koja bi sve do oko 10. marta favorizovala relativno hladno i nestabilno vreme, uz česta pogoršanja koja bi još povremeno mogla donositi sneg i u nizije.