Kako je ranije najavio Marko Čubrilo, današnji dan označava početak nestabilnog i hladnog vremena.

- Promena vremena počeće u subotu posle podne i kulminiraće u nedelju, kada će kiša, uz vrlo jak i olujan severozapadni i severni vetar, u većini predela - sa preko 600 metara nadmorske visine - preći u vlažan, jak - sneg. Kiše će i daje biti samo na jugu i istoku Srbije, sve do večernjih časova, kada se i tamo, u predelima sa preko 600 metara nadmorske visine, očekuje sneg - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Čubrilo je istakao da će sneg i susnežica obeležiti i noć između ponedeljka i utorka.

- Zatim sledi malo toplije vreme, dok bi posle 21. februara, a posebno posle 23. februara kada će ponovo biti uslova za povremen sneg i u nizijama, dok se u predelima na preko 800 metara nadmorske visine uglavnom očekuje sneg - objašnjava.

Čubrilo kaže i da bi nam početak meteorološkog proleća mogao doneti sinoptiku koja bi sve do oko 10. marta favorizovala relativno hladno i nestabilno vreme, uz česta pogoršanja koja bi još povremeno mogla donositi sneg i u nizije.

- Kada su u pitanju nizije tu je nemoguće biti sasvim precizan. U nedelju, oko 15 sati, nad većim delom Hrvatske, BiH, severnim i zapadnim delovima Srbije će, pri tlu, biti dovoljno hladno, ali će ključne biti temperature po visini jer će one odlučivati hoće li biti kondenzacije (kiša) ili sublimacije (sneg), a razliku bi i na relativno malo prostoru činilo manje od jedan stepen Celzijusa.

