Slušaj vest

Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit mileševski Atanasije služio je u Nedelju mesopusnu i praznik Sretenje Gospodnje, 15. februara 2026. godine, Svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Sretenja Gospodnjeg u Ranče polju, na Jabuci kod Prijepolja, povodom obeležavanja hramovne slave.

Sasluživali su nastojatelj manastira Svetog Nikolaja u Pribojskoj Banji iguman Petar i protođakon Ivan Savić, saopštila je Eparhija mileševska.

Foto: Eparhija Mileševska

Među brojnim vernim narodom, zvanicama i gostima bili su Predsednik Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš sa saradnicima, Predsednik Opštine Prijepolje Drago Popadić sa saradnicima, Poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Mijo Lekić i mnogi drugi.

Domaćin ovogodišnje slave bio je starešina hrama protojerej-stavrofor Slobodan Simić sa porodicom. Oni su pripremili slavske darove koji su nakon zaamvone molitve osveštani a protin sin Velizar je sa vladikom prelomio slavski kolač.

Čestitajući Praznik Visokopreosvećeni je u pastirskoj besedi, nakon otpusta, između ostalog rekao:

Foto: Eparhija Mileševska

- Sretenje je praznik zajedništva sa svima Svetima. Sav istinski hrišćanski život je jedno sretenje koje se ostvarilo, uvek se dograđuje, dopunjuje, i nikada ne slabi. Od onda kada se vaplotio Sin Božiji, obukao se u ljudsku prirodu, uzeo je i učinio svojom, poneo je kao ličnost, i On, Istiniti Bog, tako postao i istiniti čovek, od tada se to zajedništvo ne raspušta.

- Božanska, Očeva Ljubav, je bila usmerena na to da pošalje Sina Svoga radi spasenja sveta. A i pravednici, zemaljski ljudi, bili su usmereni ka tome, trudili se svojim pravednim životom, da idu u taj susret. I taj susret se, eto, ostvario.

- Gospod Hristos reče da će doći na kraju, u slavi Svojoj, da se sretne sa nama. Taj susret biće neminovan, neće niko moći da mu odoli. Jer to zavisi samo od Njega, Gospodara istorije, Koji će preko svog anđela pozvati sve, i onda će svi ustati.

- Gospod je došao da se sretne sa nama. Tu je On. Gledajmo na koji način se sretamo. Iskoristimo našu šansu.

1/13 Vidi galeriju Mitropolit Atanasije služio liturgiju Nedelju mesopusnu i praznik Sretenje u hramu Sretenja Gospodnjeg u Ranče polju. Foto: Eparhija Mileševska

- Naš Sveti vladika Nikolaj Svesrpski tvrdi da će Gospod, kad god mi učinimo jedan korak u sretanje k Njemu, On učiniti najmanje dva u pravcu nas, da bi se to naše, lično, sretenje ostvarilo.

- Svaki dan namenjen je za taj zajednički život sa Bogom. A ovaj dan je izdvojen kao kulminacija svih tih zajedništava, ne bi li smo to zajedništvo više učvrstili i osigurali, da bude neraskidivo i sveobuhvatno. poručio je Mitropolit Atanasije u ime svih uznoseći molbu Svim Svetima da ostanu do kraja sa nama i da nas neprestano pred Bogom predstavljaju i opravdavaju.