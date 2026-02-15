- Kad grad utihne po društvenim mrežama, mi slušamo. Kad drugi vide kraj, mi tražimo život. Svaki zvuk može da znači nadu. Svaki kamen je rizik. Ovde se ne odustaje, jer neko čeka poslednju šansu. U jednom trenutku, ti si nečiji poslednji poziv za pomoć. I taj trenutak menja sve. Hvala vam - navode hrabri vatrogasci-spasioci.