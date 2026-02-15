Heroji poručuju: "U jednom trenutku, ti si nečiji poslednji poziv za pomoć"
Konkurs
"Kad drugi vide kraj, mi tražimo život!" Otvoren konkurs za 300 vatrogasaca-spasilaca: Izaberi HRABROST! (VIDEO)
Slušaj vest
Otvoren je konkurs za prijem 300 vatrogasaca-spasilaca.
- Kad grad utihne po društvenim mrežama, mi slušamo. Kad drugi vide kraj, mi tražimo život. Svaki zvuk može da znači nadu. Svaki kamen je rizik. Ovde se ne odustaje, jer neko čeka poslednju šansu. U jednom trenutku, ti si nečiji poslednji poziv za pomoć. I taj trenutak menja sve. Hvala vam - navode hrabri vatrogasci-spasioci.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši