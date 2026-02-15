Slušaj vest

Požar u kojem je izgoreo čuveni restoran Mala gostiona na Paliću i dalje potresa javnost i izaziva brojna pitanja. Kako tvrde meštani sa kojima smo razgovarali, okolnosti pod kojima je objekat izgoreo deluju krajnje neobično.

Prema njihovim rečima, vatra je izbila u ranim jutarnjim satima, oko pet časova, a požar je bio toliko jak da ga je, kako kažu, "video i osetio ceo Palić". Na licu mesta ubrzo se okupio veći broj građana.

Restoran "Mala gostiona" bio je poznat i posećen ugostiteljski objekat, u koji su, prema rečima meštana, redovno dolazili gosti iz Beograda, Novog Sada i drugih krajeva Srbije. Vikendom su na Palić dolazili ljudi iz cele Vojvodine, ali i šire, upravo zbog ovog restorana.

Posebno uznemirujuće, kako ističu meštani, jeste činjenica da je objekat izgoreo gotovo u potpunosti, dok nijedno drvo u neposrednoj blizini nije oštećeno, niti se vatra proširila na okolne zgrade.

- Sve je izgorelo, a oko restorana ništa. Zbog toga ljudi ovde sumnjaju da ovo nije bio običan požar - kaže jedan od sagovornika.

Meštani Palića navode da se među ljudima u mestu otvoreno govori o mogućnosti da je požar namerno izazvan, ali ističu da su to za sada samo sumnje koje kruže među stanovništvom.

Tradicija duga 175 godina

Uništeni restoran imao je dugu i bogatu tradiciju – prema dostupnim podacima, radio je neprekidno gotovo 175 godina, još od 1852. godine, i važio je za jedan od kulturnih simbola Palića, ali i važan deo turističke ponude ovog dela Vojvodine.

- Ovo nije bio samo restoran. Ovo je bio deo istorije Palića - kažu ogorčeni meštani.

U mestu se, prema pričama koje kruže među građanima, navodi i da je vlasnik restorana iz Novog Sada, kao i da se dovodi u vezu sa vlasništvom nad još nekoliko ugostiteljskih objekata u Subotici, ali za te navode za sada nema zvanične potvrde.

Zvaničan uzrok požara još nije konačno utvrđen, ali je Osnovno javno tužilaštvo u Subotici saopštilo da postoje osnovane sumnje da je požar namerno podmetnut, te da se slučaj tretira kao krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta eventualnih osumnjičenih lica i svih okolnosti ovog događaja.