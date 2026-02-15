Slušaj vest

Zima je pokazala zube ranije nego što se očekivalo. Talas hladnog vazduha naglo je spustio temperaturu širom zemlje, preokrenuvši vremenske prilike gotovo preko noći.

Kiša je u mnogim mestima brzo prešla u susnežicu i sneg, a u višim predelima zapadne Srbije već se formirao beli pokrivač koji se zadržava na tlu.

Sneg u Krupnju i pod Jagodnjom

Sela u opštini Krupanj su potpuno obelela, dok je na planini Jagodnji formiran snežni pokrivač. Meštani javljaju da je sneg počeo da pada tokom dana, nakon naglog zahlađenja.

Susnežica nad Fruškom Gorom i Zlatiborom

U višim predelima Srbije situacija se brzo menja. Na Fruškoj Gori provejava susnežica, dok je na Zlatiboru trenutno kišovito, ali uz osetan pad temperature koji najavljuje moguće padavine u vidu snega.

Problemi na putevima u Novom Sadu

Obilna kiša izazvala je poteškoće u Novom Sadu, gde su na pojedinim deonicama formirana manja „jezera“ na kolovozu.

Iako sneg još nije ozbiljnije zahvatio grad, vozačima se savetuje dodatni oprez.

Snežni pokrivač na Mačkovom kamenu

Na Mačkovom kamenu u Rađevini već se formirao snežni pokrivač, ali prema dostupnim informacijama za sada nema većih problema u saobraćaju.

Sneg odilno pada na Jahorini