Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem na stvaranje snežnog pokrivača širom Srbije.

- Uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima se očekuje prelazak kiše u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, što može otežati saobraćaj pa se savetuje oprez. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje - navodi se u upozorenju, i dodaje: 

Vreme narednih dana

- U utorak se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima.

