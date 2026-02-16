Društvo
OGLASIO SE U AMSS, STANJE NA PUTEVIMA I GRANICAMAM Automobili čekaju 2 sata na ovom prelazu na izlazu iz zemlje, teretnjaci na Šidu 5 sati
Putnička vozila čekaju dva sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS), zadržavanja za automobile na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Horgoš 2, sat vremena i Jaša Tomić, pola sata.
Teretna vozila na izlazu iz zemje najviše čekaju na graničnom prelazu Šid, pet sati, dok je na Batrovcima zadržavanje četiri sata.
Teretnjake očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz Srbije na Bezdanu i kelebiji, dok se na Gradini čeka pola sata.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
