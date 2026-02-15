Slušaj vest

Tokom večeri oblačno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabim padavinama: kišom, susnežicom i snegom, saopštio je u novom objavi RHMZ. 

Tokom noći prestanak padavina u svim krajevima. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije i to naročito u planinskim predelima i olujni severozapadni.

HLADNIJE, A U UTORAK OBILNIJI SNEG JUŽNIJE OD SAVE I DUNAVA

U ponedeljak ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, a na području severne, zapadne i centralne Srbije slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Posle podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko- planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Jutarnja temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 °S. Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

U utorak oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje / formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče.

Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U nastavku sedmice temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i pojačanim vetrom.

