Tokom večeri oblačno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabim padavinama: kišom, susnežicom i snegom, saopštio je u novom objavi RHMZ.

Tokom noći prestanak padavina u svim krajevima. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije i to naročito u planinskim predelima i olujni severozapadni.

Foto: RHMZ

HLADNIJE, A U UTORAK OBILNIJI SNEG JUŽNIJE OD SAVE I DUNAVA

U ponedeljak ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, a na području severne, zapadne i centralne Srbije slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Posle podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko- planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Jutarnja temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 °S. Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

Sneg u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U utorak oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje / formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče.

Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U nastavku sedmice temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i pojačanim vetrom.