Zimi je san važan jer pomaže telu da se zagreje i održi energiju.

San je ključno vreme za odmor i obnavljanje tela, ali da li može biti i prilika za povećano sagorevanje kalorija? Ako pokušavate da smršate, verovatno se pitate kako da maksimizirate svoju dnevnu potrošnju energije. Istraživanja pokazuju da postoje jednostavne promene načina života koje vam mogu pomoći u tome — čak i dok spavate.

Dr Danijel Atkinson, lekar porodične medicine, objašnjava: "Pokušaj sagorevanja više kalorija dok se odmarate može izgledati kao pogrešan pristup. Ali vi takođe sagorevate kalorije dok se odmarate — to se naziva bazalni metabolizam (BMR) ili, ponekad, metabolizam u mirovanju (RMR). Iako su ova dva termina nijansirana, često se koriste naizmenično."

Nekoliko faktora utiče na broj kalorija koje sagorevate dok spavate.

- Zapravo, količina kalorija koju sagorevate dok spavate zavisi od vaše ukupne potrošnje energije, koju određuju faktori kao što su starost, telesna masa i način života.“ Kada je u pitanju ubrzavanje metabolizma, ključni su ishrana, fizička aktivnost, količina sna, pa čak i okruženje u kojem spavate.

Pratite temperaturu u sobi

- Studije pokazuju da spavanje u hladnijoj sobi može pomoći u ubrzavanju metabolizma. Kod nekih ljudi niže temperature poboljšavaju kvalitet sna. Često lakše zaspu, a hladan vazduh noću može koristiti ljudima sa respiratornim problemima poput astme i istovremeno smanjiti prenos virusnih infekcija - kaže.

Pobrinite se da dovoljno spavate

Dovoljna količina sna je izuzetno važna, jer njegov nedostatak može uticati na hormone i usporiti metabolizam.

- Da biste regulisali metabolizam, ključno je da dovoljno spavate. Premalo sna stimuliše lučenje grelina, takozvanog 'hormona gladi', kojim telo pokušava da nadoknadi nedostatak energije. Rezultat su češće nezdrave prehrambene navike i impulsivno posezanje za brzom hranom - objašnjava Atkinson.

Izbegavajte kasne obroke

Ako ne možete da odolite večernjoj užini, možda nesvesno sabotirate sopstvene ciljeve.

- Kasni obroci su još jedna navika koju treba izbegavati ako želite da stimulišete sagorevanje kalorija. Tokom spavanja, telo manje efikasno koristi energiju, pa konzumiranje velikih ili visokokaloričnih obroka pre spavanja može doprineti povećanju telesne težine i pogoršati kvalitet sna, jer telo intenzivno vari hranu noću - upozorava dr Atkinson.

Naglašava kako je povećana potrošnja kalorija dugoročno povezana sa održivim životnim navikama.

Izgradnja mišićne mase

Izgradnja mišića jedan je od najefikasnijih načina za ubrzavanje metabolizma. „Poznato je da telo koristi više energije za održavanje mišića nego za održavanje masnog tkiva. Uključivanje vežbi snage u vašu dnevnu rutinu može biti veoma efikasan način za povećanje ukupne potrošnje kalorija“, kaže Atkinson.

Pazite na ishranu

Pored vežbanja, ishrana igra ključnu ulogu.

- Birajte izvore nemasnih proteina i obavezno unosite dovoljno vlakana iz raznog voća i povrća, jer to može pomoći da duže ostanete siti i sprečite nepotrebne grickalice. Ako jedete pametnije i više se krećete, stvorićete kalorijski deficit, što dovodi do gubitka težine - kaže doktor.

Koliko kalorija sagorevamo dok spavamo?

U proseku, odrasla osoba sagoreva između 40 i 55 kalorija po satu sna, ali ova brojka može da varira u zavisnosti od sastava tela, telesne težine, prehrambenih navika i načina života.