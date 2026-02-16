Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji slabijeg je intenziteza zbog neradnog dana, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači danas mogu očekivati promenljivo stanje kolovoza od suvih, vlažnih i mokrih deonica do onih pod raskvašenim snegom u planinskim predelima.

Veći oprez u vožnji zahtevaju deonice koje prolaze kroz stenske useke i klisure, gde zbog čestih temperaturnih razlika dolazi i do česte pojave odrona.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, na Horgošu sat i po i na Kelebiji sat vremena, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoVerica napravila par koraka od kapije i - isparila! Telefon odmah utihnuo, a jedan detalj ledi krv u žilama: Nije znala ni kako se isključuje! (FOTO)
verica.png
DruštvoDOKTOR IZ SRBIJE ZAVISNIK OD NARKOMANIJE! Leči se u Drajzerovoj, a preživljava pakao za koji krivi sam sebe: Ovako je sve počelo
Doktor
DruštvoTotalni preokret i debeli minus! Objavljene mape koje pokazuju gde se tačno vraća sneg: Zima sprema žestoki udar, evo gde će biti najgore!
sneg zima Beograd Srbija
DruštvoSlavimo Svetog Simeona Bogoprimca i proročicu Anu: Veruje se da ako danas jedno uradite iskreno, najmlađima će podariti zdravlje
w-56287470.jpg
DruštvoZašto se danas plašimo telefonskih poziva? Mladi sve više beže od telefona, a razlog će vas iznenaditi!
profimedia0335616764-1.jpg
DruštvoSelo koje je zbunilo celu Srbiju, ova 3 broja svi okreću: Možda ste dobili pogrešan broj, al ste dobili onog kog ste tražili
kuća selo plac
DruštvoDa li ste znali da možete da mršavite i kada spavate? Poznati doktor savetuje kako da sagorevate kalorije i ubrzate metabolizam i tokom noći!
devojka spava u krevetu