Velika policijska akcija ROADPOL zvanično je završena, a sa sobom je donela i alarmante rezultate. Akcija je iznedrila novu crnu statistiku.

Sagovornik za Kurir televiziju bio je Aleksandar Radenković potpukovnik policije iz Uprave saobraćajne policije.

Javnost zanima koji vozači su isplivali na vrh crne liste i koji su to prekršaji koji su bili najčešći,

- Kada je reč o akciji koja je noćas završena, to je akcija koja je bila sprovedena istovremeno u 34 Evropske zemlje koje su članice organizacije ROADPOL koja predstavlja Evrpšslu mrežu saobraćajnih policija i ova akcija je bila usmerena na otkrivanje prekršaja koji čine vozači teretnih vozila i autobusa. Za šest dana akcije kontrolisano je oko devet ipo hiljada vozača teretnih vozila i oko hiljadu vozača autobusa - objasnio je Radenković

Podsetimo, ROADPOL je mreža evropskih saobraćajnih policijskih snaga. Predvođen višim policijskim oficirima, ROADPOL je prvenstveno posvećen smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških povreda na evropskim putevima.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat bio je stavljen na kontrolu autobusa kojima se obavlja prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece.

Tokom ove akcije, saobraćajna policija je svoje aktivnosti prvenstveno usmeravavala na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.

- Što se tiče broja prekršaja, oko hiljadu prekršaja autobusa i više od osam hiljada prekršaja od strane vozača teretnih vozila. Neki prvi zaključak akcije bi bio da je neki veći broj prekršaja koji su učinili vozači teretnih vozila nego što je to bio slučaj ranijih godina - objašnjava.

Potpukovnik je objasnio da se ove godine pravi mnogo više prekršaja nego prethodnih što jeste zabrinjavajuće za građane Srbije.

Foto: Kurir Televizija

Poražavajući rezultati

- Ono što je primećeno je da je kod svakog trećeg vozača teretnog vozila uočen makar jedan prekršaj. Kada je reč o najčešćim prekršajima, to jesu bili prekršaji prekoračenja propisanog vremena i skraćivanja propisanih odmora, pored toga treba istaći da je kod 200 teretnih vozila uočena barem neka vrsta tehničke neispravnosti - rekao je Radenković.

Kako kaže, na ulicama je previše teretnih vozila koja imaju neku neispravnost a svaki treći vozač napravi barem jedan prekršaj.

- Ono što je posebno poražavajuće jeste činjenica da čak 28 vozača kamiona, teretnih vozila i autobusa isključeno iz saobraćaja. 2 vozača su isključena iz saobraćaja zato što su vozili pod dejstvom alkohola. Tolerancija na alkohol je nulta, tako da možemo tumačiti rezultate i ovako i onako, koleke su odradile zaista ogroman posao i nadamo se da ovakvi prekršaji neće biti slučaj u nastavku godine - dodaje potpukovnik.

Uprava policije često sprovodi ovakve akcije i važno je da se vozači ne osećaju targetirano njima. Kurir televizija svakako uvek apeluje na sve vozače da voze u okviru zakona zarad njihove bezbednosti.

Foto: Naxi Kamere

- Ukoliko imamo u vidu podatke, što se tiče prekršaja, pogotovo vozača teretnih vozila, oni pokazuju da su ovakve akcije apsolutno neophodne i moram da istaknem da su mediji prepoznali značaj ove akcije. Potreba za njima postoji i svaka je za nas jako jako važna i drago mi je što je medijski propraćena svaki put - rekao je Radenković.

Vozači moraju voziti savesno i po propisima prvenstveno zbog svoje bezbednosti ali i drugi oko njih.

On dodaje da će nastaviti da kontrolišu vozila i u nastavku godine.

