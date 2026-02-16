Slušaj vest

Požega slavi nesvakidašnji i prelep događaj koji će ostati upamćen u letopisima ovog mesta.

Name, u prostorijama lokalnog Doma zdravlja 10. februara, na svet je došla mala Anastasija, što je prvi porođaj zabeležen direktno u Požegi još od daleke 1989. godine.

​Zbog velike brzine kojom su počeli trudovi, Anastasijina majka nije uspela da stigne do Opšte bolnice u Užicu. Ipak, zahvaljujući prisebnosti, hrabrosti i stručnosti medicinskog osoblja požeškog Doma zdravlja, porođaj je protekao u najboljem redu, a mala Anastasija je svojim prvim plačem ozvaničila trenutak koji se čekao punih 37 godina.

​Majka i beba se osećaju odlično, a vest o rođenju Anastasije brzo se pronela gradom, izazivajući oduševljenje među građanima. Činjenica da je Požega nakon 37 godina ponovo postala mesto rođenja jednog novog života nosi snažnu simboliku za celu zajednicu.

Ne propustiteDruštvoOvo je maleni Vuk koji se rodio u autu, nije hteo da čeka! Hrabra majka i otac još uvek ne veruju kako se sve odigralo u 20 minuta: "Stali su, a onda..." (FOTO)
1734180981_rača-vuk-se-rodio-u-autu-fotorina_(10).jpg

Nakon dugo vremena jedna beba rođena je upravo u ovom gradu, a ne u Užicu gde se inače trudnice iz Požege porađaju.

Inače, opština Požega od 1989. godine nema svoje porodilište i prošlo je puno godina od kako je jedna beba rođena upravo tu. Beba Anastasija stoga će biti jedna od retkih rođenih Požežanki.

Kurir/ Glas zapadne Srbije/ RINA

Ne propustiteDruštvoPorodica Alimpić iz Nešvila dobila sedmo dete: U dom Verice i Miroljuba stigao je Jovan
bebanovorodjence.jpg
Crna GoraBEBA VIŠE NIJE ŽELELA DA ČEKA, SANJA SE PORODILA U AUTU U POKRETU Ispred bolnice u Podgorici izašla sa sinom u naručju: "Dogovorili smo se da nikome ne kažemo"
hitna pomoć
Društvo"Skinula sam trenerku, kad ispade nešto iz mene..." Drama u domu Veselinovića na Jovanjdan: Andrijana sama na hladnim pločicama u kupatilu rodila sina (FOTO)
beba jovan andrijana i sofija veselinovic privatna arhiva.jpg
Društvo"Plač bebe začuo se u trenutku kada smo ugledali Manastir Ravanicu!": Trećeg dana Božića Danica se porodila u kolima na zaleđenom putu
beba

Rođena beba od 11 kilograma! Izvor: Kurir