Slušaj vest

Požega slavi nesvakidašnji i prelep događaj koji će ostati upamćen u letopisima ovog mesta.

Name, u prostorijama lokalnog Doma zdravlja 10. februara, na svet je došla mala Anastasija, što je prvi porođaj zabeležen direktno u Požegi još od daleke 1989. godine.

​Zbog velike brzine kojom su počeli trudovi, Anastasijina majka nije uspela da stigne do Opšte bolnice u Užicu. Ipak, zahvaljujući prisebnosti, hrabrosti i stručnosti medicinskog osoblja požeškog Doma zdravlja, porođaj je protekao u najboljem redu, a mala Anastasija je svojim prvim plačem ozvaničila trenutak koji se čekao punih 37 godina.

​Majka i beba se osećaju odlično, a vest o rođenju Anastasije brzo se pronela gradom, izazivajući oduševljenje među građanima. Činjenica da je Požega nakon 37 godina ponovo postala mesto rođenja jednog novog života nosi snažnu simboliku za celu zajednicu.

Nakon dugo vremena jedna beba rođena je upravo u ovom gradu, a ne u Užicu gde se inače trudnice iz Požege porađaju.

Inače, opština Požega od 1989. godine nema svoje porodilište i prošlo je puno godina od kako je jedna beba rođena upravo tu. Beba Anastasija stoga će biti jedna od retkih rođenih Požežanki.

Kurir/ Glas zapadne Srbije/ RINA