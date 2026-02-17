Slušaj vest

Ako u narednom periodu krećete ka Grčkoj preko graničnog prelaza Evzoni i planirate vožnju auto-putem Egnatia Odos S.A. važno je da se unapred informišete o novim cenama putarina i promenama u vezi sa TAG uređajem, kako biste izbegli gužve i neprijatna iznenađenja na rampama.

Od 1. januara 2026. na snazi su blago uvećane putarine, a došlo je i do promena u distribuciji grčkog TAG-a (EgnatiaPass), pa je dobro da znate koje su vam opcije plaćanja i šta možete očekivati na putu ka Halkidikiju, Asprovalti, Kavali ili Tasosu.

Na ove informacije upozorila je Fejsbuk grupa "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info". Njihovu objavu prenosimo u celosti:

Ako planirate put automobilom preko graničnog prelaza Evzoni i koristite auto-put Egnatia Odos S.A. obratite pažnju na sledeće novosti:

- Nove cene putarina (od 1. januara 2026.)

Došlo je do blagog poskupljenja putarina. Cena je 0,04 EUR po kilometru.

Primer za sever Grčke:

Foto: T. S.

Najčešće rute od Evzonija:

- Evzonii - Halkidiki (preko obilaznice Soluna) - Oko 3,60 € (jedan pravac)

- Evzoni - Asprovalta - Oko 7,35 €

- Evzoni - Kavala / Tasos - Oko 10 €

- Putarina na naplatnoj rampi kod Evzonija sada iznosi oko 2,95 €

- Kompletna trasa auto-puta Egnatia Odos (od Igumenice do turske granice) sada je oko 30,45 €, umesto 24,45, kao do sada.

Cene zavise od kategorije vozila i tačne rute.

Šta se dešava sa grčkim TAG uređajem (EgnatiaPass)?

Od početka 2026. godine došlo je do promene koncesionara na auto-putu Egnatia Odos, zbog čega je trenutno:

- Obustavljeno ili usporeno slanje TAG uređaja na kućne adrese van Grčke

- Došlo do kašnjenja isporuke za one koji su već poručili uređaj

Ako ste već naručili TAG, možete ga preuzeti lično na naplatnoj rampi u Grčkoj (na šalteru za EgnatiaPass), uz ličnu identifikaciju.

TAG nije obavezan – putarinu i dalje možete plaćati karticom ili gotovinom.

Šta je važno da znate?

- Srpski TAG i dalje ne funkcioniše u Grčkoj

- Grčki TAG možete preuzeti na licu mesta, na prvoj naplatnoj rampi

- Plaćanje karticom radi bez problema

- Koristite obilaznicu oko Soluna – brže je i jeftinije

Informišite se na vreme kako biste izbegli neprijatna iznenađenja i gužve na rampama.