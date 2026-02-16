Slušaj vest

Nestala devojčica A. I. (14) iz Požarevca, koja je nestala u nedelju, pronađena je u Beogradu.

Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za detetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.

Ona je vračena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.

A. I. Foto: Kurir.rs

Majka devojčice, koja je putem medija poslala javni apel u cilju što bržeg pronalaska deteta, zahvalila se svima na pomoći i informacijama koje je dobila.

Kako majka tvrdi, dete je bez vidljivih povreda i tragova nasilja.

