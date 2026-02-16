Slušaj vest

Na jednom groblju tokom Zadušnica zabeležena je šokantna scena!

Dok su se vernici okupljali kako bi zapalili sveću i pomolili se za duše pokojnika, na jednom snimku koji se širi društvenim mrežama zabeležena je potpuno neprimerena scena.

Muškarac se, u očigledno alkoholisanom stanju, neprimereno ponašao. Valjao se po zemlji i izvodio nesvakidašnje poteze na samom groblju, zanemarujući dostojanstvo i običaje. Dok su ga pojedini nemo posmatrali, bilo je i onih koji su se smejali!

Incident je pokrenuo pitanje granica lične odgovornosti i poštovanja prema mestima večnog počinka.

- Scena koja rastužuje i opominje: Čovek u teško alkoholisanom stanju na groblju. Video koji se širi društvenim mrežama pokreće pitanje - gde su granice lične odgovornosti i poštovanja prema mestu večnog počinka? - navodi se na Instagram stranici "Lupa vesti" uz video-snimak.

Brojni korisnici su osudili ovog čoveka, ali i momka koji je snimao. 

- Paganluk i poganluk - navodi se u jednom od komentara.

