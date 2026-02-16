Slušaj vest

Danas po podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlјe usloviti kišu, a u brdsko- planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg.Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni.

Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

Upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača

U utorak (17.02.) očekuju se nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uklјučujući smanjenu vidlјivost i nakuplјanje snega na putevima.

Izdato je i hidrološko upozorenje da će se na Crnom Timoku kod Gamzigrada u naredna 24 časa vodostaji kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.

Vreme narednih dana

U nastavku sedmice temperaturne oscilacije.

U utorak oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje/formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče. Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U nastavku sedmice temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i pojačanim vetrom.

Putevi Srbije: Sutra se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, oprez zbog najavljenog snega Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je na vozače da budu oprezni zbog snežnih padavina najavljenih za večeras i sutra. U saopštenju Puteva Srbije se navodi da se zbog kraja praznika sutra očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima. "Apelujemo na sve učesnike saobraćaja da prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju", stoji u saopštenju.

U Srbiji su na snazi zabrane saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom na više deonica, dok Republički hidrometeorološki zavod najavljuje nove snežne padavine južnije od Save i Dunava, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez u saobraćaju.

Zabrana za teretna vozila sa prikolicom i šlepere uvedena je na sledećim putnim pravcima: Podbukovi Kosjerić Požega, Vrnci Stanišinci, Dobre vode Goč Stanišinci, Jošanička Banja Kopaonik Šipacina, Šipacina Rudnica, Brzeće Kopaonik Jaram i Kopaonik Jaram.

Na deonici Kosjerić Kaona, u mestu Ražana, na snazi je i posebna zabrana za teretna motorna vozila nosivosti preko 7,5 tona, a saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce.

Prema najavi RHMZ za 17. februar očekuju se nove snežne padavine u krajevima južnije od Save i Dunava, uz formiranje snežnog pokrivača od 8 do 20 centimetara vlažnog snega, lokalno i više. Vozačima se preporučuje upotreba zimskih pneumatika, a bez zimske opreme i lanaca da ne kreću na put. Neophodno je prilagoditi brzinu uslovima na kolovozu i poštovati ograničenja.

Na auto putu E761, između petlji Velika Drenova i Vrnjačka Banja ka Kruševcu, izvode se radovi na zaštiti kosina na nasipu od poplava do 20. februara, tokom svetlog dela dana. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka u dužini od 500 metara.

Na auto putu E763, na deonici Obrenovac Surčin jug, na mostu preko Save ka Beogradu, zbog oštećenja dilatacije saobraćaj se odvija dvosmerno u smeru Beograd Čačak.

Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura postoji opasnost od mestimične poledice, naročito duž rečnih tokova, u kotlinama, klisurama i na mostovima.

Na naplatnim stanicama na auto putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje su: Horgoš 90 minuta, Kelebija 60 minuta, Batrovci 240 minuta i Šid 300 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

