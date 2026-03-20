Slušaj vest

Jedna žena podelila je svoju šokantnu ispovest za kanal "vancetirizida" o odnosu sa svekrvom koji je, kako kaže, od samog početka bio pun tenzija, ljubomore i manipulacije.

Iako je godinama pokušavala da održi mir, situacija je kulminirala na dan kada je sa mužem trebalo da krene na dugo planirano putovanje. Ono što ju je sačekalo na aerodromu potpuno ju je slomilo i nateralo da donese odluku koju mnogi danas komentarišu.

ilustracija Foto: Goran Jakuš / Alamy / Profimedia

- Od prvog dana je imala razne komentare i upoređivala me sa sobom, a kad je shvatila da to ne prolazi, počela je da mi se ulizuje i kopira me. Čak je ofarbala kosu u ljubičasto, isto kao ja, pa kad su joj se svi smejali, optužila je mene da sam ja kriva.

Kako kaže, ona je sa mužem planirala dvonedeljno putovanje u inostranstvo:

- Ja sam sve isplanirala, uštedela novac, a on je samo kupio karte. Njegova majka je insistirala da ide sa nama i kad sam jasno rekla ne, napravila je haos. Zvala, slala poruke, pretila policijom i govorila je da će izmisliti prijavu da me zadrži u zemlji.

Muž joj je prvo rekao da je pustimo da ide, a kada mu je rekla da ne dolazi u obzir, uz malo drame je popustio:

Foto: BORIS ROESSLER / AFP / Profimedia

- Na dan puta, na aerodromu, primetim kako muž nervozno gleda oko sebe kao da nekog čeka. Kada smo stigli do prve kontrole, srce mi se sledilo. Tamo stoji ona, njegova majka, sa koferima uredno pored nogu i samo sa zadovoljnim osmehom na licu.

On joj je najnormalnije prišao i zagrlio je:

- U tom trenutku sam se bez reči okrenula i otišla ka izlazu. Vikao je za mnom pokušavajući da me zaustavi, a ja sam samo ledenim glasom rekla: Idi s mamom, ako ti je toliko stalo, ja idem kući - ispričala je sagvornica i dodala:

- Kasnije sam saznala da je krišom kupio kartu, a kada se vratio kući vikao je da sam mu uništila putovanje, da sam zla prema njegovoj majci i tako dalje. Zvao je i moju porodicu da im kaže šta sam sve pokvarila i uradila, a oni su meni rekli da je trebalo da prećutim i da izdržim.

Kurir.rs