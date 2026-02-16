Slušaj vest

Peške kroz Srbiju ka manastiru Ostrog - hodočasnik Igor Đukić kreće u dugu molitvenu i humanitarnu šetnju, pozivajući sve da mu se pridruže ili pruže podršku na ovom posebnom putovanju.

Igor je, kako je naveo na Fejsbuku, krenuo iz Aleksandrovca do manastira Ostrog, kako bi prikupio pomoć za lečenje sugrađanina Vasilija Tatića.

- Sa blagoslovom i čistom namerom pred Gospodom, posle svete liturgije i pričešća, krenuo sam pešice iz Aleksandrovca Župskog put hodočašća do manastira Ostrog, sa molitvom za našeg sugrađanina Vasilija Tatića, koji boluje od retke bolesti (Prader–Willi sindrom) i kome je neophodna pomoć za lečenje - napisao je Đukić na Fejsbuku.

Ruta vodi preko Stopanje, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva, Čačka, Požege, Užica, Zlatibora, Nove Varoši...

- Pišem vam jer želim da uputim poziv na dve stvari: Pridružite mi se na nekoj deonici, bilo da je to 3, 5 ili 10km kroz vaše mesto - grad.. Energija i društvo svih vas beskrajno će mi značiti.  Ako ste otvoreni da me prihvatite na konak i razgovor o duhovnim temama - napisao je on.

