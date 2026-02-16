Slušaj vest

Vaskršnji post počinje 23. februara, a sveštenik Predrag Popović poziva vernike da se pripreme ne samo uzdržavanjem od hrane, već i dobrim delima, molitvama i zajedničkim duhovnim životom, kako bi zajedno dočekali vaskrsenje Gospoda.

On je podsetio vernike da post počinje 23. februara.

- Pripremite se na vreme, isplanirajte šta ćete, kako ćete, nije opet sve u hrani, ne radi se o tome šta nećemo jesti ili šta ćemo jesti, već o tome šta ćemo činiti da taj post obogatimo i dobrim delima, rečima, mislima, molitvama, da se više ide na službe - napomenuo je otac Predrag.

Dodao je da je sramota da poste Rusi, Grci, Rumuni, Bugari, a da Srbi ne poste.

- Ako imate pekare, izbacujte posno na vodi, na ulju, a neka bira svakako kako hoće, ali da imate posnu hranu. Gledajte da jedne druge podržimo, da jedni drugima pomognemo, ako ste u školama, tako dalje, fakultetima, to već ima u menzi, ali podržite one koji poste i ne otežavajte taj podvig - rekao je.

Vaskršnji post traje od 23. februara do 11. aprila. Reč je o pokretnom i najstrožem postu u Pravoslavnoj crkvi, koji je obavezan za sve pravoslavne hrišćane.

- Tako da, nacijo hrišćanska, koja god i gde god da si, budući stanovnici Carstva Nebeskog, da se pripremimo i ovu poslednju nedelju, pripremnu, pred post. I da zajedno uđemo i proživimo stradanje Gospoda našeg Isusa Hrista. I da zajedno dočekamo vaskrsenje njegovo, a potom i naše - naveo je sveštenik.