Tokom ranih popodnevnih sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode, u tunelu Brančić, zbog koje je došlo do prekida saobraćaja na ovoj deonici.

Screenshot 2026-02-16 135726.png
Foto: RINA

Nakon sudara, uznemirujuće slike stižu upravo sa ove deonice, jer su pojedini vozači odlučili da ne stoje u koloni već da se okrenu i voze u suprotnom smeru do, pretpostavlja se, prvog isključenja?!

Saobraćajna nezgoda u tunelu Brančić Izvor: RINA

- Scena koju smo videli je zaista šokantna. Vozači nisu hteli da čekaju i nekoliko vozila je krenulo u suprotnom smeru...

- Auta koja su im dolazila u susret su vozila sporije, pa su uspeli da stanu na vreme, ali svakako ovo je zaista nedopustivo šta rade, rekao je za RINU jedan od očevidaca.

 Na vozače se apeluje da svoju vožnju obavljaju po propisima i da zbog nezgode u tunelu na izazivaju opštu opasnost u saobraćaju.

Kurir.rs/RINA/Instagram 192

