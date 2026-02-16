Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić između ostalih, odlikovao je posthumno i komandanta niškog odreda Žandarmerije Bojana Dikića koji je preminuo 22. januara neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu.

Na svečanosti je Zlatnu medalju za revnosnu službu za zasluge i izuzetne rezultate pokazane u obavljanju dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti u njegovo ime primio njegov sin Aleksa Dikić.

Početkom godine dogodila se ova velika tragedija, a Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direkcija policije izrazili su iskreno saučešće porodici Dikić, njegovim saborcima i prijateljima.

Vučić posthumno odlikovao Bojana Dikića, odlikovanje primio sin Aleksa Dikić, Sretenje 2026. Foto: RTS Printscreen

- Heroj ne umire, on ostaje u stroju. Neka ti je večna slava i hvala - poručili su.

Odlikovanja Republike Srbije predstavljaju najviši znak javnog priznanja koji se dodeljuju za izuzetne zasluge i dela od velikog značaja za Republiku Srbiju. Odlikovanja dodeljuje predsednik Republike, a ona mogu biti dodeljena državljanima Srbije, domaćim pravnim licima i drugim subjektima, kao i stranim državljanima, stranim pravnim licima i međunarodnim organizacijama. Prema Zakonu o odlikovanjima, odlikovanja se dele u tri grupe - ordeni, medalje i spomenice. Među ordenima su Orden Republike Srbije, Orden srpske zastave, Orden Karađorđeve zvezde, Sretenjski orden, Orden belog orla sa mačevima, Orden zasluga za odbranu i bezbednost.

Medalje su: Medalja za hrabrost "Miloš Obilić", Medalja za zasluge i Medalja za revnosnu službu.

Medalja za hrabrost "Miloš Obilić" poljoprivredniku iz Šumadije

Medalja za hrabrost "Miloš Obilić" dodeljena je poljoprivredniku Nenadu Jovanoviću iz sela Cerovac kod Kragujevca za hrabrost iskazanu tokom požara u Šumadiji.

Foto: RTS Printscreen

Odlikovanja su dobili i mnogi istaknuti lekari, akademici, profesori, pevačice, institucije, ali i najstariji student, majka petoro dece, rudar i poljoprivrednici.