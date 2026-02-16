Slušaj vest

Prošlo je više od četiri i po decenije od njegove smrti, a Josip Broz Tito i dalje je misterija. Jednako je enigmatična i njegova supruga Jovanka, koja je svoje tajne odnela sa sobom u grob.

Jedna od najintrigantnijih tema vezanih za nekad najmoćniji jugoslovenski par bez sumnje je priča o razvodu. Dugo su ovim prostorima kolale razne teorije, a šta je istina znali su samo njih dvoje i možda nekoliko najbližih saradnika.

Jovanka Budisavljević i Josip Broz Tito venčali su se 15. aprila 1952, gotovo u tajnosti. Ceremonija se odigrala nedaleko od Iloka, u vili pored Dunava, u najužem krugu odabranih. Stasita Ličanka i heroina Drugog svetskog rata tada je imala 28, a Maršal 60 godina i više nego buran ljubavni život iza sebe.

Josip Broz Tito Foto: A2227 Sanden / DPA / Profimedia

Doživotni predsednik SFRJ, revolucionar, diplomata i kontroverzna istorijska ličnost oko koje se decenijama pletu najrazličitije priče (i mitovi, konspiracije, bajke...) bio je veliki ženskaroš. Jovanka mu je bila treća supruga, zakonita.

"Jovanka je postala bolesno ljubomorna"

Iako je ona pričala da veliku razliku u godinama nije osećala, jer je Tito bio "vitalan i pun energije", upućeni su govorili da im poslednjih godina braka nisu cvetale ruže, a nije zanemarljiv ni broj hroničara koji su tvrdili da su se čak i rastali. Džasper Ridli, engleski istoričar, pisac i autor Titove biografije (jedne od bezbroj), došao je do zaključka da su se u nekom trenutku njih dvoje zaista razdvojili.

- Nisam nikad bio u direktnom kontaktu sa Titovom udovicom, ali mi je preko svog prijatelja poručila da je za nju nemoguće da se sa mnom sastane... To je, inače, veoma tužna priča, koja nije neuobičajena. Ona je postala tako bolesno ljubomora, da je smatrala da ga i u dubokoj starosti zanimaju druge žene.

Da, Josip Broz Tito bio je bonvivan i voleo je žene, to nikad i nije bila tajna. Ipak, samo njegova treća supruga postala je prva dama, iako su joj na drugom delu titule mnogi zamerali jer je bila žena sa sela i partizanka komunističkih pogleda na svet. Uprkos svemu, volela je svog muža. I dugo posle njegove smrti, svakog jutra 25. maja, odlazila je na njegov grob i ostavljala cveće.

- Kad ga je Jovanka jedanput videla kako razgovara sa svojom maserkom, zaključila je da je reč o ljubavnoj priči. Tako su se oni razdvojili. On je zbog toga mnogo patio, jer joj je bio veoma privržen. To je bila lična tragedija i za njega i za nju - piše Ridli u svojoj knjizi.

Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal

"Ako oni idu, ja neću"

A na društvenim mrežama nedavno se pojavio snimak gde se može čuti još jedna verzija ove, kako se čini, večne teme. "Oni nikada nisu bili par koji se slika za novine – materijal koji gledate snimio je neko iz njegove pratnje", čuje se na početku, a onda drugi muški glas nastavlja:

- Kada sam počeo da radim, Tito i Jovanka su već bili u braku. Venčali su se u Iloku, kumovi su im bili Ranković i Krajačić. Kažu da je to bio dosta skladan brak. Jovanka je, kao i masa supruga, želela da u kući ima svoju reč. Ako to ne remeti političke stvari i pitanja državnih odnosa, onda je u redu, ali ako ide dalje i počne da utiče na rukovođenje, onda je problem.

Čini se da je presudna bila poseta Kini.

- Za Tita je pred put, kao i uvek, bila određena pratnja. Međutim, Jovanka se uveče javila i rekla: "Ako oni idu, ja neću". Pošto više nije bilo moguće izmeniti protokol, nije otišla. Kada smo se vraćali, predsednik je bio strahovito razočaran. Želeo je da vidi Jovanku, da ga sačeka kad se vrati... Ali, ona to nije prihvatila.

"I nikad se više njih dvoje nisu sreli..."

- Otišla je u susednu zgradu u Užičkoj, a Tito je bio u glavnoj rezidenciji. Jedan dan, drugi, treći... Nije dolazila. Uz predsednika su bili rukovodioci Stane Dolanc, lični sekretar Berislav Badurina, admiral Vilović. I doneli su odluku da tako više ne ide. Ona nije dolazila do njega, i nastali su problemi. Na kraju se preselio u Beli dvor - navodi se u snimku.

- Mislim da je svaki dan zvao Jovanku, ali pripadnici službe bezbednosti došli bi posle par minuta i rekli da ona neće da uzme vezu. A jedno vreme je mogla štošta. Da vodi, da smeni rukovodice... Ali osetili su mogućnost, pa i potrebu da više nemaju kontakt. Jer bi opet nastalo isto, i oni bi svi bili smenjeni. To je bilo negde 1976. ili 1977. I nikad više se njih dvoje nisu susreli.

Kurir/ Žena.rs