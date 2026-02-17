Slušaj vest

Prema najnovijim prognozama meteorologa, Srbiju očekuje zahlađenje koje bi moglo da potraje i do tri nedelje.

Uz pad temperature najavljuju se i povremene snežne padavine, najpre u nižim predelima, a zatim i intenzivnije na planinama.

Modeli Ivana Ristića prognoziraju promenljivo vreme u narednih 15 dana.

- IRIE AIFS u narednih 15 dana prognozira promenljivo vreme sa skoro pravilnim talasnim oscilacijama vremena i temperature, što bi se reklo toplo-hladno, smena kraćih otopljenja i zahlađenja praćenih snegom. Danas, po modelu, sneg se očekuje i u Beogradu u prepodnevnim časovima - naveo je Ristić na svom Fejsbuku i dodao:

Ivan Ristić - meteorolog amater Foto: Kurir Televizija

- Mečka Dunja je izašla i nije ugledala svoju senku tako da je prema njenoj prognozi zima završena vrlo brzo možda već ove nedelje. Puno modela najavljuje neki stabilniji i topliji period krajem februara što se uklapa u Dunjinu prognozu.

Danas se, prema njegovim rečima, u Beogradu i delu Vojvodine može očekivati solidan sneg.

- Južnije od Save i Dunava obilnije snežne padavine i stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača.

Sa druge strane, ako je verovati ECMWF srednjoročnom modelu, Ristić navodi da ulazimo u hladniji period koji bi mogao da potraje naredne tri nedelje.

- Sneg je moguć i u petak popodne i u subotu - prognozira Ristić.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se danas očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava.

- Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći ka sredi. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima - naveo je RHMZ.