Meteorolog Nedeljko Todorović, za "Puls Srbije", otkrio je da li nas očekuje pravi zimski talas, i upozorio je na temperaturne oscilacije i moguće jutarnje mrazeve.

- Sneg se očekivao, istina slabog intenziteta - tek toliko da zabeli travu, automobile i krovove. Daleko smo još od prave zime. Zanimljivo je da je za vikend, gledano na nivou cele Srbije, u Beogradu pala najveća količina padavina u odnosu na nova merna mesta - čak polumesečna količina - rekao je Todorović.

Šta nas čeka narednih dana?

Dodao je da je moguće formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 centimetara, a u planinskim predelima od 10 do 25 centimetara.

- Biće i kiše i snega. Sneg prvenstveno u planinskim predelima, ali i u nižim krajevima. Na području Vojvodine i Beograda padavine će biti promenljive - malo kiša, malo sneg - i u manjim količinama nego u centralnoj i južnoj Srbiji. Najviše padavina očekuje se na jugozapadu, jugu i delom u centralnim delovima zemlje. U nižim predelima tamo će padati i kiša i sneg, ali je moguće i da snega bude više.

Nedeljko Todorović, meterolog Foto: Kurir Televizija

- U Beogradu će, zbog strujanja južnog vetra i položaja na granici padavinske zone, verovatno biti više kiše nego snega. Ipak, moguće je da se travnjaci i automobili zabele, uz nekoliko centimetara snega. Naravno, uvek postoji mogućnost manjih odstupanja. Reč je o graničnoj situaciji, kada je temperatura oko dva do tri stepena, pa odlučuje nijansa - da li će padati kiša ili sneg. U višim delovima grada moglo bi biti manjeg snežnog pokrivača. Za sada se ne predviđa hladni talas sa ledenim danima - objasnio je Todorović.

U naredna dva dana porast temperature do 12 stepeni

- U petak sledi novo naoblačenje, ali sa manje padavina, naročito u severnim krajevima. Biće uslova za kišu i ponegde sneg, dok će u planinskim predelima padati sneg. Zatim dolaze dva hladnija dana za ovo doba godine, sa temperaturama malo ispod proseka. Prosečna maksimalna temperatura sredinom i krajem februara kreće se od 6 do 8 stepeni.

Foto: RTS Printscreen

Todorović je rekao da će temperaturne oscilacije biti prisutne, i da se shodno tome treba oblačiti slojevito.

- U subotu, nedelju, a verovatno i u ponedeljak, očekuje se slab jutarnji mraz. Najvažnije je da će u planinskim predelima pasti dovoljno novog snega za zimske sportove, verovatno za narednih 15 do 20 dana, pa možda i duže. Ujutru je dovoljno proviriti kroz prozor i prilagoditi garderobu vremenskim prilikama. I kada otopli, jutra i večeri ostaju hladni, pa je zimska odeća i dalje potrebna.

Da li je rano govoriti o proleću?

- Naša klima je promenljiva - topli periodi sa temperaturama do 15 stepeni smenjuju se sa naglim zahlađenjima, kada maksimalna temperatura može biti svega tri stepena. Takav ritam - dva do tri dana toplije, pa dan-dva zahlađenja - verovatno će se nastaviti i u martu. Sa porastom temperatura biće i toplijih, sunčanih dana, ali i dalje postoji mogućnost kratkotrajnog snega u nižim predelima.

Meterolog Nedeljko Todorović otkrio da Srbiju narednih dana očekuje prava vremenska klackalica Izvor: Kurir televizija

