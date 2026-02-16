Slušaj vest

Beogradu je jučerašnje zahlađenje donelo jaku kišu, koja je prešla u sneg, koji je zabeleo našu prestonicu. Današnji dan doneo je stabilizaciju vremena, ali uskoro sledi novi preokret vremena.

Do kraja dana dosta sunčanih perioda. Maksimalna temperatura biće do 8 stepeni, dok je trenutna temperatura 7 stepeni.

Večeras sledi jače naoblačenje, a biće uslova i za slabu kišu.

U utorak se očekuje kišovito, a jutro će sa 4°C biti najtopliji deo dana.

Foto: Zoom Earth printscreen

Tokom dana očekuje se zahlađenje, pa će kiša preći u susnežicu i sneg. Temperatura će biti u padu na 2°C.

Zabeleće se svi viši delovi grada, a očekuje se i pojačan severozapadni vetar.

Temperatura će biti u padu.

Najviše će se zabeleti viši delovi grada i južni obod Beograda, gde bi palo i do 10 cm snega, prema Avali i Kosmaju lokalno i više.

U toku večeri razvedravanje.

U sredu osetno toplije, temperatura do 12 stepeni.

