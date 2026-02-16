Slušaj vest

Nakon Sretenja, mnogi građani već razmišljaju o narednim slobodnim danima u 2026. godini. Predstoji nam još nekoliko prilika za odmor i uživanje u dugim vikendima.

Do kraja godine građane Srbije očekuje ukupno 6 neradnih dana (računajući praznične dane koji padaju na radne dane, bez vikenda koji su svakako neradni).

Nakon februara neradni dani za zaposlene stižu u aprilu za vreme vaskršnjih praznika od 10. do 13. aprila odnosno od petka do ponedeljka, a odmah zatim nakon toga neradni su i 1. i 2. maj iiliti Praznik rada.

Neradni dani - 20. mart (petak) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) - 3, 4, 5. i 6. april (petak-ponedeljak) Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) - 10, 11, 12. i 13. april (petak-ponedeljak) Vaskršnji praznici (pravoslavni) - 1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada - 27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) - 20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) - 11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)

Veliki petak i Vaskrs ove godine padaju u aprilu, što će mnogima omogućiti da isplaniraju prvi mini-odmor u proleće, od petka 10. aprila do ponedeljka 13. aprila. Praznik rada, 1. i 2. maja, takođe dolazi kao prilika za nekoliko slobodnih dana.

Loša vest je da od maja pa sve do novembra nema neradnih dana, a onda u sredu 11. obeležavamo Dan primirja u Prvom svetskom ratu.