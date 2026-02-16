Slušaj vest

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas, povodom Dana državnosti Republike Srbije, odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, na svečanosti u Palati Srbija.

Uručenju odlikovanja prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Povodom praznika, predsednik Republike odlikovao je Sretenjskim ordenom prvog stepena Vojnogeografski institut "General Stevan Bošković" za naročite zasluge u obezbeđenju sistema odbrane Republike Srbije, posebno u oblasti kartografije.

Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane Republike Srbije i izvršavanju bezbednosnih zadataka predsednik Vučić dodelio je Kriminilastičko-istražnoj grupi Vojne policije, Brigadi veze i 224. centru za elektronska dejstva, koji ove godine obeležava i 80 godina rada. Za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti, predsednik Srbije odlikovao je ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena Prvu brigadu kopnene vojske.

Obraćajući se prisutnima predsednik Vučić rekao je da su se naši preci 15. februara 1804. godine na Sretenje digli na oružje protiv vekovnog ropstva, kao i da su bili prvi u ovom delu Evrope koji su to učinili. On je istakao da Prvi srpski ustanak nije slučajno počeo na ovaj sveti dan te dodao da Karađorđe i ustanici nisu želeli samo vojničku pobedu već da njihova borba i pobeda budu blagosloveni.

- Verski praznik postao je praznik slobode, a crkvena simbolika stopila se sa nacionalnim ustankom. Tri decenije kasnije, 15. februara 1835. godine, ponovo na Sretenje, donet je Sretenjski ustav, prvi ustav Kneževine Srbije. I ovo nije bila slučajnost, već svesna želja da se taj blagosloveni dan na koji je počela borba za slobodu označi kao dan kada ta sloboda dobija svoje pravno utemeljenje. Sretenjski ustav bio je jedan od najnaprednijih ustavnih akata tog vremena u Evropi. Ukidao je feudalizam, garantovao slobodu trgovine, ograničavao samovolju vladara. Iako je ubrzo suspendovan pod pritiskom velikih sila, on ostaje trajno svedočanstvo da srpski narod nije želeo samo slobodu od tuđina, već i slobodu uređene države. Tako je Sretenje postalo trostruki praznik — dan kada je Bog sreo čoveka, dan kada je narod sreo slobodu i dan kada je sloboda srela zakon - istakao je predsednik Vučić.

Obraćajući se laureatima predsednik Srbije rekao je da oni radom u svojim profesijama svakodnevno dokazuju da moderna Srbija ne počiva samo na tehnologiji i ekonomiji, već pre svega na zajednici vrednih ljudi koji svojim radom poručuju - dostojni smo svojih predaka. On je posebno zahvalio našem junačkom narodu na Kosovu i Metohiji — "ljudima koji prolaze kroz teško vreme i nose ogromno breme opstanka Srba u svojoj kolevci".

- Uvek ćemo biti uz svoj narod, uvek ga štiti i biti garant njegovog opstanka. Imam samo najbolje želje za naš narod koji živi u regionu — u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, svuda. Želim im da sačuvaju srpsko ime i prezime, da se bore za opstanak našeg naroda, da budu vredni, marljivi i da zajednički, doduše u različitim državama, gradimo jedinstvenu budućnost. Neka nam ovaj praznik bude podsetnik da Srbija najbrže korača napred kada zna na šta se oslanja - naslonjeni na tradiciju, zagledani u budućnost nastavljamo da gradimo kuću čije su temelje ozidali naši preci - naglasio je predsednik Srbije.

Zamenik direktora Vojnogeografskog instituta "General Stevan Bošković" pukovnik doc. dr Radoje Banković rekao je da današnje priznanje govori o tome da je Vojnogeografski institut na pravom putu u razvoju srpske vojne nauke.

- Ovaj orden od velikog je značaja svim pripadnicima Vojnogeografskog instituta koji su za ovih 150 godina ostavili pravo blago što se tiče nauke, izrade karata i procedura. Ovo priznanje pokazuje sadašnjoj generaciji da smo na pravom putu jer smo u 20 godina potpuno promenili tehnologiju izrade karata, a ono što je najvažnije jeste da oni znaju šta im ostavljamo, da znaju to da cene i da u narednom periodu opravdaju sve ono što smo mi uradili, kao i da poštuju nas kao što smo mi poštovali prethodne generacije. U narednom periodu nas očekuje niz velikih zadataka. Presrećni smo zato što trajemo 150 godina i što nas je ceo sistem iz oblasti nauke i vojske prepoznao i na ovaj način se zahvalio - rekao je pukovnik Banković.

Komandant 224. centra za elektronska dejstva pukovnik Predrag Jovičić istakao je da je današnje odlikovanje velika čast i priznanje za kompletnu jedinicu, za rad i funkcionisanje u prethodnom periodu, jer svaki pojedinac daje doprinos celini.

- Svakako da je ovo potvrda i priznanje da je jedinica u prethodnom periodu kvalitetno, profesionalno i efikasno realizovala sve postavljene zadatke. Ovo priznanje nije samo rezultat ove sadašnje generacije već svih prethodnih generacija koje su utkale deo sebe kroz svoj profesionalni rad i funkcionisanje u svim izazovnim vremenima, doprinoseći na taj način da jedinica funkcioniše onako kako je to danas. Ovo odlikovanje dobija posebno na težini zato što jedinica ove godine obeležava jubilej - 80 godina postojanja - istakao je pukovnik Jovičić dodajući da je priznanje ujedno i obaveza da se i u narednom periodu nastavi sa profesionalnim radom, podizanjem nivoa sposobnosti i usavršavanjem kadra u korišćenju savremenih sredstava i sistema.

Ukazom predsednika Republike, najviša državna odličja dodeljena su pojedincima, institucijama i udruženjima u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, diplomatije, nauke i umetnosti.

Svečanoj ceremoniji uručenja odlikovanja prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsednici narodnih skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić, predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut i ministri u Vladi, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predstavnici Pokrajinske vlade i Republike Severne Makedonije, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni gosti iz zemlje i regiona.