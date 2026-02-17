Slušaj vest

Zavese, draperije, roletne, žaluzine – postoji toliko mnogo stilova, boja i tekstura da može biti teško odlučiti šta i gde koristiti. Ipak ako je vaš glavni cilj da preko prozora obezbedite privatnost, a ne da oni budu dekorativni detalj, postoji drugo rešenje.

Radi se o prizmatičnoj foliji za prozore koja pruža privatnost dok se direktno lepi za staklo, uklanjajući potrebu za proračunavanjem dimenzija štapa za zavese ili dužine zavesa. Ovakva folija, posebno dizajnirana da reflektuje šarene prizme u prostoriji kada kroz nju prolazi svetlost, dodaje magičan efekat i postala je prvi izbor kod ljudi sa visokim budžetima.

Šta je prizmatična folija za prozore

Prizmatična folija je izrađena od izdržljivog vinila i postavlja se direktno na staklo prozora. Jednostavna je za upotrebu i dolazi u različitim dezenima, tako da možete gotovo odmah uživati u šarenim odsjajima i duginim bojama koje se igraju po sobama.

Folija dolazi u pojedinačnim listovima ili rolama različitih dimenzija. Pri izboru, imajte na umu da dezenirana folija može donekle ograničiti pogled kroz prozor, dok "pametne" jednostavne folije to ne čine, ali su skuplje, piše HouseDigest.

Vrste folija

Neki brendovi koriste elektrostatičku foliju, dok su drugi samolepljivi.

Elektrostatičke folije je lakše postaviti i ukloniti jer se lepe na staklo bez lepka. Obično su deblje i mogu se jednostavno odlepiti.

Tanji samolepljivi modeli imaju lepak na jednoj strani. Teže se postavljaju i uklanjaju, ali više podsećaju na pravo staklo. Samolepljive folije takođe imaju duži vek trajanja – 5 do 15 godina, dok elektrostatičke traju oko 2 godine.

Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

Kako folija stvara privatnost

Zamena zavesa prizmatičnom folijom, ponekad nazivanom i duginom ili holografskom folijom, jednostavan je proces. Izmerite dimenzije prozora ili pojedinačnih stakala, isecite foliju sa dodatkom od 2–3 cm sa svake strane i postavite je ili zalepite prema uputstvu proizvođača. Na kraju, izravnajte foliju da uklonite mehuriće i poravnate ivice. Uvek počnite sa savršeno čistim prozorom, obrišite ga mikrofiber krpom kako ne bi ostala prašina ili dlačice.

Prizmatične folije nisu samo dekorativne – one blokiraju 84% UVA i 99% UVB zračenja, čime štite i vas i nameštaj.

Foliju možete koristiti gde god želite privatnost, a posebna svojstva čine je idealnom za dečije sobe, gde šarene boje i dugini obrasci stvaraju čarobnu atmosferu. Odstranjiva folija je pogodna i za stanare jer se lako postavlja i uklanja bez kršenja ugovora o zakupu.

Ograničenja prizmatične folije

Iako folija pruža privatnost dok svetlost prolazi, većina folija ne obezbeđuje potpunu privatnost noću kada su svetla unutra, a napolju je mrak. Ako planirate da je koristite u prostorijama gde je privatnost ključna, poput kupatila, biće potrebno dodatno pokrivanje prozora, npr. zavesama.