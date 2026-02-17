Slušaj vest

Od kraja 2021. godine, svakog radnog dana, mame iz cele zemlje zovu SOS liniju kako bi imale prostor da kažu kako su, šta ih brine i gde im je teško, kao i da budu saslušane bez osuđivanja, žurbe i nepozvanih saveta.

„Nas mame zovu kada nemaju sa kime da pričaju o nečemu što ih tišti. Vrlo često su to stvari koje je njih strah da kažu naglas. Ččesto su to osećanja neadekvatnosti, potištenosti, apsolutne preplavljenosti koja dolazi sa tom najlepšom ulogom. MamaSOS liniju zovu mame u svim fazama materinstva, čak nas zovu i bake“, kaže Jovana Ružičić iz Centra za mame.

Prema njenim rečima, kada postanete majka, od vas se očekuje da ćete isključivo i samo da uživate u toj ulozi. Iako to jeste najlepša uloga, ona je i vrlo zamarajuća i dolazi sa puno emocija koje mame pokušavaju da procesuiraju, dodaje Ružičićeva.

„Ima tu i osećanja neadekvatnosti i ne postizavanja svega. Otvore Instagram pa vide da su sve mame tamo izgubile kilažu i strije, a imaju i sređene nokte i frizuru, a ona je jedva stigla da se istušira pre dva dana“, navodi Jovana Ružičić.

Primećuje i to da ljudi novim mamama ne postavljaju pitanje: „Kako si?“, već: „Jel uživaš?“

Ružičićeva objašnjava da je liniju za pomoć mamama pokrenula na svoju inicijativu, jer je i njoj bila potrebna takva pomoć.

„U nekim trenucima mi je bilo vrlo teško da nekom kažem: Ja ne sijam u ovoj ulozi non-stop. Nekada mi je dosadno, nekada mi se šeta po gradu, nisam sigurna da ja ovo znam i mogu. Ta tema provejava kod mnogih naših volonterki. Mi smo sada u sedmom konkursu za prijem i brojne žene koje su prošle kao savetnice kroz MamaSOS liniju, kada ih pitamo zašto su se prijavile, odgovor je da je i njima bila potrebna takva linija“, ističe Ružičićeva.

Ono što je najvažnije jeste da ti razgovori uspevaju da umire žene i da ako su na početku bile tužne ili nemirne, na kraju razgovora se zahvale i kažu da nisu imale sa kim da pričaju o tome.

Koliko je ovakva usluga bitna, najbolje pokazuje činjenica da konstantno raste interesovanje i broj poziva se stalno povećava.

„Moramo da razumemo da je ovakva usluga nova za našu zemlju i koja ide protiv tradicionalnog načina razmišljanja. Zbog toga će biti potrebno još neko vreme da se ovakva usluga razvije u svom punom kapacitetu“, kaže Ružičićeva.

Napominje i da je usluga besplatna i da je dostupna na teritoriji cele Srbije radnim danima od 9 do 15 časova, a telefonski broj je: 060/339-3390.