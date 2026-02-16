Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je večeras da je Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda, kao i da je od svog osnivanja, 1826. godine, išla ruku pod ruku sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali svaka u svom okviru delovanja.

Patrijarh je, na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu povodom obeležavanja dva veka Matice srpske, istakao da njenim osnivanjem kulturni život više nije bio isključivo vezan za crkvene okvire, ali se od crkve nije ni odvajao.

- Osnivanje i ono što je Matica već na samom početku obavljala izraz je zrelosti srpskog naroda, oličene i delatno izražene u njegovom tada mladom građanskom sloju. To je veoma važno, jer svedoči o istrajnosti i celovitosti i srpske duhovnosti i srpske kulture, koja nije zavisila i ne zavisi isključivo od bilo kakvih političkih okolnosti, već od svesti da narod traje onoliko koliko ume da izgrađuje, čuva, unapređuje i tumači svoje duhovno i kulturno nasleđe - rekao je patrijarh.