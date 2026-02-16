Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je večeras da je Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda, kao i da je od svog osnivanja, 1826. godine, išla ruku pod ruku sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali svaka u svom okviru delovanja.

Patrijarh je, na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu povodom obeležavanja dva veka Matice srpske, istakao da njenim osnivanjem kulturni život više nije bio isključivo vezan za crkvene okvire, ali se od crkve nije ni odvajao.

- Osnivanje i ono što je Matica već na samom početku obavljala izraz je zrelosti srpskog naroda, oličene i delatno izražene u njegovom tada mladom građanskom sloju. To je veoma važno, jer svedoči o istrajnosti i celovitosti i srpske duhovnosti i srpske kulture, koja nije zavisila i ne zavisi isključivo od bilo kakvih političkih okolnosti, već od svesti da narod traje onoliko koliko ume da izgrađuje, čuva, unapređuje i tumači svoje duhovno i kulturno nasleđe - rekao je patrijarh.

Svečanoj akademiji prisustvovali su i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, ministar kulture Nikola Selaković, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i druge ugledne zvanice, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Ne propustitePolitikaSKANDALOZNO PONAŠANJE! Blokaderi ponovo napravili incident, na tribini u Kuli monstruozno vređali patrijarha i SPC (VIDEO)
Screenshot 2026-02-14 201522.png
Društvo"Ugledajte se na Svetog Savu": Patrijarh Porfirije podelio više od 2.000 poklon paketića učenicima koji pohađaju versku nastavu
Screenshot 2025-01-04 210332.png
DruštvoGoran Karadžić: Laži o Hramu Svetog Save ne dele Srbiju, već je dodatno ujedinjuju
goran-karadzic.jpg
DruštvoPatrijarh Porfirije na Savindan predvodio liturgiju: Sveti Sava pokazao da je mir osnova svakog uzrastanja, napretka i prosperiteta
dsc08628.jpg